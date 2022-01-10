La quiniela

La espuma de los días
La espuma de los días - Episodio 44
Conversamos con Cristina San Salvador, Maestra en Psicoterapia Gestalt, respecto a la búsqueda de la aprobación.
La espuma de los días - Episodio 43
Loretta Cornejo, psicoterapeuta infantil, nos relata a través de anécdotas la importancia de la magia, la creatividad y el juego en el desarrollo humano.
La espuma de los días - Episodio 42
Los propósitos de año nuevo no se hacen esperar. ¿Qué es lo que hace que podamos cumplir un propósito?, ¿es tiempo de reajustar nuestras metas?
La espuma de los días - Especial de Navidad
En este especial de Navidad hablamos de todo lo relacionado a esta festividad con el Doctor Felipe Del Castillo, director general de Trigo y Miel.
Votos sobre la mesa
Los votos sobre la mesa - Episodio 37
Hacemos un recuerdo sobre las noticias y los personajes del año que marcaron el día a día de la política, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
Los votos sobre la mesa - Episodio especial de Navidad
Los tantos pendientes a realizarse para el 2022, además de una posible reforma electoral. Los ojos puestos en el papel de la democracia.
Los votos sobre la mesa - Episodio 36
Semana clave para la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Los votos sobre la mesa - Episodio 35
Los espaldarazos que tuvieron esta semana Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, de cara a la elección presidencial del 2024.
No solo de futbol vive el hombre
No solo de futbol vive el hombre - Episodio 39
En este episodio hacemos un recuento de los mejores deportistas mexicanos del año 2021.
No solo de futbol vive el hombre - Episodio 38
Sergio “Checo” Pérez de la escudería Red Bull quedó fuera del top-10 de corredores del 2021. En futbol americano, fueron pospuestos tres partidos de la semana por covid y en la NBA suspendieron cinco.
No solo de fútbol vive el hombre - Episodio 37
Conversamos de la Fórmula 1, se corrió la última carrera del año y del Atlas de Guadalajara, los rojinegros festejan su segundo título de liga en su historia.
No solo de futbol vive el hombre - Episodio 36
- En la antepenúltima carrera de la F1 Sergio “Checo” Pérez llegó en cuarto lugar. - El Box Azteca Team recibió una constelación de estrellas para la celebración de sus 15 años.
En la nube
En la nube - Episodio 39
En este episodio 39 de en la nube, platicamos acerca de la CES 2022 a realizarse en Las Vegas.
En la nube - Episodio 38
Wikipedia y su subasta por el NFT de la primer plantilla de su sitio web. Nike adquirió un estudio dedicado a la creación de estos archivos. Con esto busca posicionarse como una de las primeras marcas en vender ropa deportiva.
En la nube - Episodio 37
Los robots híperrealistas que a través de un software el cual permite que el robot pueda generar gesticulaciones tan reales como los propios humanos.
En la nube - Episodio 36
Las más recientes actualizaciones de Whatsapp y de los 20 años de la consola Xbox que, con ayuda de Microsoft, crearon en su sitio web un museo.
El tocadiscos
El tocadiscos - Navidad, Baby it´s cold outside - Episodio 41
Hablaremos sobre la navidad y algunas películas y canciones para disfrutar con los seres queridos.
El tocadiscos - "Spider-verse", ¿confirmado? - Episodio 40
En esta ocasión, nos hablarán sobre “Spiderman” y la nueva película “Spiderman: No way home”. NO SPOILERS.
El tocadiscos - La escena musical en Latinoamérica - Episodio 39
La industria musical independiente que se desarrolla en Latinoamérica, sus inicios en los 2000 y la transformación hasta el día de hoy.
El tocadiscos - Noticias y recomendaciones - Episodio 38
En este episodio hablamos de las noticias del entretenimiento más importantes de la semana. Desde el Corona hasta el estreno de Spiderman.
La quiniela
La Quiniela - Episodio de fin de año
Último episodio de este 2021 y tenemos que hacer hincapié en lo atípico ha sido este año en todas sus aristas y una de ellas es el futbol mexicano.
La quiniela - Episodio 40
En este capítulo de la quiniela tocaremos los que han sido los dos fichajes más llamativos de este mercado invernal de piernas.
La quiniela - Episodio 39
Estamos a nada de que termine el año y hoy te traemos las últimas noticias del fútbol mexicano.
La Quiniela - Episodio 38
Ha llegado a su fin el torneo de futbol mexicano Grita México Apertura 2021 dejando como campeón al Atlas después de 70 largos años de espera
El Chocho
El chocho - Tumores cerebrales - Episodio 4
En este capítulo exploraremos el tema de los tumores cerebrales con el especialista en neurología quirúrgica, Dr. Israel Gamiño.
El chocho - Episodio 3
En este episodio les platicaremos del peligro del llamado “Hongo negro” o mucormicosis.
El Chocho - Episodio 2
En el segundo capítulo de El Chocho hablaremos de los problemas Neurológicos durante y después de padecer la COVID-19.
Pide al tiempo que vuelva
Pide al tiempo que vuelva - Especial de Harry Potter
Por esta razón “Pide al tiempo que vuelva”, el podcast que nos lleva a la nostalgia decidió dedicar esta edición a Harry Potter.
Pide al tiempo que vuelva - ¿Cuál Spider-man es mejor?
Sin duda Spider-man es el súper héroe de este 2021. Desde que publicaron la fecha de estreno de la última cinta “SpiderMan: No Way Home” los fanáticos se volvieron literalmente locos.
Pide al tiempo que vuelva - Especial: Día de la Televisión
En el especial de hoy, en el día mundial de la televisión, platicaremos de este medio y de personajes icónicos de la pantalla chica.
Pide al tiempo que vuelva - Episodio 12
En esta edición de “Pide al tiempo que vuleva”, el podcast de nostalgia de and40 que nos hace transportarnos en el tiempo, hablaremos de “la primera vez”.
Hashtag
Hashtag - Episodio 41
Las tendencias de la semana son encabezadas por el triunfo electoral de Gabriel Boric para la presidencia de la República en Chile, Silvia Pinal y la Navidad.
Hashtag - Episodio 40
Te contamos de las tendencias de esta semana: #Chapitos #INEGI #Spiderman
Hashtag - Episodio 39
Hablamos sobre el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, las vacunas para los adultos mayores y el accidente migratorio en Chiapas.
Hashtag - Episodio 38
Las tendencias de esta semana están encabezadas por el mensaje de gobierno por el tercer año de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.
El cuarto del poder
El cuarto del poder - Día mundial de la libertad de prensa
Jorge Fernández Menéndez y Juan Pablo de Leo analizan y evaluan el estado de la prensa y las agresiones que sufre el gremio en todo el mundo.
-
Especial – Aniversario ADN40 – 15/Marzo/2021
Hace cuatro años cambiamos la televisión informativa en México y trabajamos todo el día todos los días para llevarte las noticias por todos los medios.
Ecofriendly
Ecofriendly - Episodio 4
El glaciar más importante entre el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl fue declarado extinto. Productores de fresas se unen para reducir su consumo de agua.
Ecofriendly - Episodio 3
En este episodio ponemos dos casos de fauna y la importancia de los animales en nuestro entorno.
Ecofriendly - Episodio 2
Se suman aguacateros a la Agenda Verde de la ONU y al Acuerdo de París. ¿Cómo ayuda alimentar a los ganados con algas marinas?
Ecofriendly - Episodio 1
Te has preguntado ¿de qué tamaño es tu huella ecológica? Las actividades que realizamos diariamente dejan un impacto en el planeta.