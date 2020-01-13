La justica transexenal o transicional significa que cada Presidente le imprime su forma y estilo a la Constitución, es decir, la justicia depende de la visión del juzgador, recordando que la Constitución es política por lo que la política está por encima del derecho, cada gobernante le imprime al derecho lo que él considera debe ser su justicia transicional.

13 enero, 2020