EUA sanciona complejo turístico liderado por el CJNG en Puerto Vallarta

  JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS HUMANOS

    JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHOS HUMANOS

    La justica transexenal o transicional significa que cada Presidente le imprime su forma y estilo a la Constitución, es decir, la justicia depende de la visión del juzgador, recordando que la Constitución es política por lo que la política está por encima del derecho, cada gobernante le imprime al derecho lo que él considera debe ser su justicia transicional.

  REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES

    REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES

    El Registro Nacional de Detenciones (RND) es una herramienta que otorga seguridad a las personas detenidas desde la parte de la defensoría.