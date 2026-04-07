Notas
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Corte de agua en CDMX durará una SEMANA: lista completa de colonias en Iztacalco
¿Te toca? La Segiagua informó que habrá baja presión en el suministro de agua en Iztacalco por trabajos de reparación.
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¡Alerta en CDMX! Falsos albañiles intentan robar una vivienda en Iztacalco, en la CDMX
Cámaras de seguridad captaron a delincuentes que se hicieron pasar por albañiles para entrar a una propiedad privada
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Anuncian mega corte de agua en dos colonias de Iztacalco; 20 días sin líquido
Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron el mega corte de agua; estas colonias tendrán que almacenar agua debido a falta del líquido por tanto tiempo.
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Alcaldías Iztacalco y Cuauhtémoc las más afectadas por bloqueos y marchas hoy
¡Evita el tráfico! Si tienes planes para hoy, te recomendamos tomar previsiones pues habrá bloqueos, marcha y rodadas en diferentes alcaldías de CDMX.
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Se registra persecución policíaca en calles de Iztacalco; hay una persona herida de bala
Elementos de la SSC CDMX iniciaron una persecución en calles de la alcaldía Iztacalco, donde se registró una riña entre vecinos.
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Muere trabajador de limpia tras caer de un camión de la basura en Iztacalco
Un accidente laboral en la alcaldía Iztacalco cobró la vida de un trabajador de limpia; equipo forense de la Fiscalía de la CDMX se encuentra investigando el caso.
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Incendio en Iztacalco deja un muerto y moviliza cuerpos de emergencia
La madrugada de este miércoles 30 de abril, un fuerte incendio en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, dejó como saldo la muerte de un hombre.
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Hombre cae desde un puente vehicular a 10 metros de altura en la avenida Río Churubusco, en la alcaldía Iztacalco; paramédicos acuden a la zona
Un hombre en condición vulnerable cayó de un puente vehicular en avenida Río Churubusco; los servicios de emergencia acudieron de inmediato a brindar atención.
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Madre de víctima del feminicida de Iztacalco reclama justicia tras recibir llamada de Miguel Cortés antes de morir
Días atrás se dio a conocer que Miguel Cortés, mejor conocido como el feminicida de Iztacalco, murió en su celda sin que recibiera condena por al menos 7 muertes de mujeres.
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Las últimas palabras del feminicida de Iztacalco a familiares de sus víctimas; llamó para burlarse
La madre de María José reveló que Miguel N, el feminicida de Iztacalco, la llamó para burlarse antes de morir tras un accidente en el Reclusorio Oriente.
Videos
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Obras de bacheo tapan coladeras pluviales de la alcaldía Iztacalco; aguas negras inundan edificios
Vecinos de la alcaldía Iztacalco reportan que las obras de bacheo llenaron las coladeras pluviales de cemento y chapopote lo que desencadenó inundaciones de aguas megras en los sótanos de varios edificios de la zona.
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Vecinos de Iztacalco denuncian una construcción ilegal que causó daños graves a sus casas
Vecinos denuncian que sus casas sufrieron cuarteaduras debido a la construcción ilegal de un conjunto habitacional en Iztacalco, CDMX.
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Movilización de servicios de emergencia en Iztacalco tras choque de micros
Un choque entre una micro y una camioneta provocó un fuerte accidente en la colonia San Pedro, en la alcaldía Iztacalco; se reportan al menos tres personas lesionadas.
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Feminicida de Iztacalco llamó a familiares de María José para burlarse; madre de la víctima lo confirma
Familiares recuerdan a María José en su primer aniversario luctuoso y confirman que el feminicida de Iztacalco llamó desde la prisión ara burlarse, días antes de su muerte.
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Feminicida de Iztacalco: Acusado de 7 feminicidios en CDMX, murió en el Reclusorio Norte y este es su caso
El llamado “feminicida de Iztacalco”, era químico de profesión y se le acusaba de asesinar a siete mujeres; te contamos todo sobre el caso y muerte.
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Lourdes Paz impulsa la transformación en Iztacalco con acciones inmediatas y transparencia
A solo 36 días de iniciar su gestión, Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, ha tomado acción directa en más de 20 colonias, con programas como “Manita de Gato” para la recuperación de espacios y jornadas de salud.
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Mujer muere atropellada en estación del Metrobús de Iztacalco
Una mujer murió al ser embestida por un auto cuando intentaba cruzar Plutarco Elías Calles al Cruce con Río Mayo colonia Dr Alfonso Ortiz alcaldía Iztacalco
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Detienen a Berenice "N" mamá de Cruz, el niño de 6 años asesinado por su padrastro en Iztacalco
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX detuvieron a la mamá de Cruz, el niño que murió por el maltrato que sufrí por parte de su padrastro en Iztacalco.
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Nueva vinculación a proceso del presunto feminicida de Iztacalco; suman dos víctimas más
A Miguel “N”, conocido como el feminicida serial de Iztacalco, le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por un caso ocurrido en agosto de 2012 y otro el pasado mes de marzo de este año.