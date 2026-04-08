Notas
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Isaac del Toro se rompe el muslo derecho tras fuerte caída en la etapa 3 de la Itzulia País Vasco
UAE Team confirmó que Isaac del Toro sufrió la ruptura del músculo de su muslo derecho, así como varias abrasiones tras su caída en la Itzulia País Vasco.
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El "Tridente" es mexicano; Isaac del Toro gana la Tirreno-Adriático 2026 y confirma su gran inicio de temporada
El corredor de 22 años firmó una actuación épica en la montaña para defender el liderato y sentenciar una de las carreras más prestigiosas del calendario europeo.
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El mexicano Isaac del Toro consigue el liderato en el Tour Tierreno Adriático 2026
El ciclista Isaac del Toro busca ampliar su palmarés este 2026 y ha tenido un comienzo prometedor en el Tour Tierreno Adriático
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Isaac del Toro se convierte en el 2do mejor ciclista del mundo tras campeonar en el UAE Tour 2026
El mexicano Isaac del Toro ya es uno de los mejores ciclistas del mundo y su 2026 comenzó de la mejor manera, aunque su meta es llegar a ser el número 1
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¡Histórico! Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026; así defendió el maillot rojo
A sus 22 años, el ciclista de Ensenada derrotó a figuras como Evenepoel para sellar una semana perfecta y vestirse de rojo en Abu Dhabi.
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Siempre tú Isaac; del Toro gana etapa 6 del Tour UAE y recupera liderato en recta final
Isaac del Toro dejó en el camino al italiano Antonio Tiberi y al colombiano Harold Tejada; el ciclista mexicano sueña con ganar el Tour de Emiratos Árabes.
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Video de la victoria de Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour de UAE
El mexicano Isaac del Toro consiguió el triunfo con un dramático sprint en la última recta de la carrera
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Así fueron los comienzos de Isaac del Toro, el mejor ciclista mexicano
Nació en Baja California, pero desde muy joven sabía que su futuro estaba en el ciclismo y tenía que viajar para conseguirlo; Isaac del Toro nos cuenta su historia
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Isaac del Toro pedalea hacia la gloria nacional por su segundo título en el Campeonato Nacional 2025
Isaac del Toro se prepara para cerrar con broche de oro el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada, donde competirá en la prueba élite.
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Isaac del Toro arrasa en el Giro de Veneto con su triunfo número 16
Isaac del Toro volvió a demostrar su poderío al conquistar la clásica italiana. El ciclista mexicano cerró el año reafirmando su lugar entre los grandes.
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Isaac del Toro sufre fuerte caída
Isaac del Toro se retiró de la Itzulia tras una fuerte caída; presenta lesión muscular y abrasiones, y será sometido a más estudios médicos.
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Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco 2026, así fue su participación
El ciclista mexicano Isaac Del Toro del UAE Team Emirates finalizó en la posición 11 de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco
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Isaac del Toro se proclamó campeón de la Tirreno-Adriático 2026
El mexicano Isaac del Toro ganó la Tirreno-Adriático 2026, logrando un histórico título para México y confirmando su gran inicio de temporada.
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Isaac del Toro alcanza el segundo lugar y sigue en la pelea por el título del UAE Tour 2026
Isaac del Toro se coloca en el segundo puesto del UAE Tour 2026 y mantiene vivas sus aspiraciones al título en una competencia de alto nivel.
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Isaac del Toro nos cuenta sus inicios en el ciclismo
En adn Noticias pudimos hablar con Isaac del Toro y nos contó un poco sobre los comienzos de su carrera
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Isaac del Toro consigue otro triunfo en el Giro della Toscana
El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue demostrado ser uno de los mejores del mundio y consigue otro importante triunfo en tierras italianas.
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Isaac del Toro gana la tercera etapa del Tour de Austria
El mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia dentro del ciclismo y, con tan solo 21 años, logró quedarse con el primer puesto de la tercera etapa del Tour de Austria, recorrido que cuenta con 2755 metros de altitud
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Isaac Del Toro es el primer mexicano en ser líder del Giro de Italia
El Giro de Italia es uno de los circuitos más importantes del mundo y el mexicano Isaac Del Toro brilló como líder de la competencia.