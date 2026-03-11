Notas
-
IRS ampliará horario de atención para que declares impuestos a tiempo
El IRS anunció que estará ofreciendo ayuda gratuita para que los contribuyentes puedan presentar correctamente su declaración de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril
-
Residentes de Nueva York se verán afectados por retrasos en los reembolsos del IRS
Residentes de Nueva York y otros 4 estados tendrán que esperar más que el resto del país para recibir su reembolso del IRS
-
¿Pagas de más al IRS? Reclama estas 20 deducciones y ahorra miles de dólares en tu declaración de impuestos
Desde propinas hasta intereses hipotecarios, el IRS habilita deducciones que pueden reducir tu carga fiscal y aumentar tu reembolso. ¿Las estás usando?
-
Impuestos para inmigrantes en 2026: qué formulario del IRS necesitas según tu estatus migratorio
Residentes, no residentes y quienes obtuvieron la green card en 2025 tienen reglas distintas al momento de declarar impuestos. Conoce qué formulario le corresponde a cada uno
-
IRS alerta sobre cuáles son los métodos de estafas más comunes en 2026
El IRS publicó su lista anual “Dirty Dozen” con las estafas más peligrosas durante la temporada de declaración de impuestos 2026. ¿Ya la conoces?
-
El reloj corre: IRS confirma fecha límite para declarar impuestos
El IRS fijó una fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos 2026. ¿Qué pasa si no cumples? Esto necesitas saber
-
Cómo afectará el cierre parcial del gobierno en EUA a tu reembolso del IRS
El cierre parcial puede retrasar la atención en persona, pero el IRS mantiene herramientas y procesos automáticos para rastrear y cobrar tu reembolso
-
Impuestos en EUA: ¿Dónde está mi reembolso del IRS y por qué no lo he recibido?
La espera por el reembolso del IRS genera ansiedad. Conoce las fechas estimadas de pago y por qué tu dinero podría tardar un poco más en llegar
-
¿Retiraste mucho efectivo? Este monto puede poner al IRS en alerta
Un retiro de efectivo mayor a $10,000 puede generar un reporte bancario y abrir revisiones del IRS acá te contamos cuál es el motivo