VIDEO: Hombre muere tras caerle un rayo en la cabeza

Las posibilidades de que a una persona le caiga un rayo en un año son de 1 en 500 mil, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, sin embargo, cuando esto ocurre puede resultar en muerte, justo lo que le pasó a un hombre en la ciudad de Krasnodar, en Rusia.

Una cámara de seguridad captó imágenes increíbles y a la vez terribles, pues un hombre fue impactado en la cabeza por un rayo, mientras se desarrollaba una tormenta eléctrica. El sujeto se encontraba cruzando la calle cuando se desplomó tras caerle el potente rayo directamente en la cabeza.

Momento exacto en que un rayo cae en la cabeza de un hombre

El hecho poco probable dejó atónitos a los presentes, que se encontraban en la zona, la cual aparentemente es muy concurrida por estar cerca de un mercado. Cabe mencionar que en los últimos días en la región ya se habían reportado lluvias constantes muy fuertes.

¿Cómo ocurrió la caída del rayo?

En las imágenes captadas por la cámara, que se encuentra en un edificio cercano, se puede observar cómo un hombre intenta cruzar la calle corriendo. Alrededor de él, es continuo el paso de vehículos, inclusive uno de ellos se detiene enfrente del hombre después de echarse en reversa. Cuando el sujeto está por llegar al centro de la avenida le cae el rayo.

Según un medio local de Krasnodar, el hombre fue a la región desde Simferópol para comprar frutas y verduras cuando y al tratar de pasar la avenida fue asesinado por un rayo que cayó durante la tormenta eléctrica que se registró en la zona. El hombre de aproximadamente 49 años perdió la vida de manera instantánea

¿Cuáles son los lugares seguros durante una tormenta eléctrica?

Según los CDC, un refugio seguro es un vehículo completamente cerrado o un lugar con cuatro paredes y un techo, por ejemplo as casas, las oficinas, los centros comerciales y los vehículos de techo duro (no de lona) con las ventanas subidas. Los convertibles, carros de golf y las motocicletas, así como las estructuras abiertas como los porches y las glorietas o las casetas de béisbol y los campos deportivos no son lugares en donde se pueda garantizar esta a salvo.



