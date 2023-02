Putin y Wang Yi se reúnen para conocer iniciativa de paz para Ucrania

Se dio a conocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin , y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reunieron en Moscú este miércoles para conocer la iniciativa de paz para Ucrania, reunión en la que la relación entre Rusia y China están “alcanzando nuevos hitos”, así lo dijo Putin.

Relación Rusia y China

Putin manifestó que las relaciones ruso-chinas se están desarrollando como se había planeado en el pasado. “Todo está avanzando y desarrollándose”, también expresó que la cooperación en el ámbito internacional entre la Federación Rusa y la República Popular China “es muy importante para estabilizar la situación internacional”.

Este hecho genera preguntas y por supuesto preocupación, ya que es un panorama de guerra el que se vive en Ucrania, por lo que el encuentro entre Rusia y China ha dado de qué hablar. Por otra parte, las relaciones entre Rusia y Occidente están en una tensión ya notoria, al igual que China y Estados Unidos (EUA).

Wang Yi dijo que “las relaciones entre China y Rusia no van contra terceros y por supuesto no están sujetas a presiones de terceros”, sin embargo, en medio de una situación difícil ya no solo para Ucrania, este encuentro genera más preguntas que respuestas.

También hizo énfasis en que independientemente de “los cambios de la situación el mundo”, Pekín mantiene su postura de “aplicar esfuerzos junto con Rusia para el desarrollo de las tendencias positivas en la relaciones entre las grandes potencias”.

Por ejemplo, China no ha criticado la invasión rusa en Ucrania, además de que ha mostrado su apoyo a Rusia al repetir las denuncias de que Occidente y la OTAN son los culpables. Por su parte, Moscú ha dado su respaldo a China debido a la situación de Taiwán. Apoyo mutuo notorio.

¿Cuál es la iniciativa de paz propuesta por China?

Ahora, también es importante conocer que Wang afirmó hace tres días en Múnich, Alemania, que Kiev y Moscú deberían iniciar negociaciones directas sobre la paz para lograr un acuerdo político, de ahí la visita a Moscú.

El borrador de la iniciativa de paz china tendría como base la defensa de la integridad territorial, un llamamiento al cese de las hostilidades y a la protección de las instalaciones nucleares en Ucrania, así como la oposición al empleo de armas químicas.

Y es que si bien es cierto que es una “propuesta de paz”, no contempla la retirada de las tropas rusas en Ucrania , por lo que las primeras reacciones de algunos diplomáticos occidentales, han sido negativa.

Otro aspecto importante es que Estados Unidos ya advirtió que Pekín se plantea suministrar armamento a Rusia, pero esto ha sido rechazado por la diplomacia china, mientras que Zelensky aseguró que no tiene constancia de que China haya ya suministrado ese tipo de armamento a Rusia. Entonces... ¿hay algo más allá de la relación Rusia-China? Tal vez en los próximos días lo sabremos.