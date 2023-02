Pugs y perros con hocico corto podrían prohirse en Países Bajos

Países Bajos anunció que buscará prohibir la posesión de algunas mascotas, entre ellos a los perros con hocico corto, categoría en donde entran los pugs, sin embargo la iniciativa no es un capricho, sino por los problemas de salud que presentan estos animales por su mutación genética.

El ministro de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria de Países Bajos, Piet Adema, anunció a finales de enero de 2023 que el país buscará prohibir la posesión de mascotas que tengan que sufrir por su apariencia y que por ellas no tienen una buena calidad de vida.

Edad de los perros

Este tema me afecta no solo como ministro, sino también como persona. Les hacemos la vida miserable a los animales inocentes, simplemente porque pensamos que son ‘hermosos’ y ‘lindos’. Por eso hoy estamos dando un gran paso en Países Bajos donde ninguna mascota tenga que sufrir por su apariencia -dijo el ministro Piet Adema.

Naar een verbod voor dieren die lijden onder hun uiterlijk. @ministerLNV Piet Adema kondigt vandaag vergaande stappen aan richting een Nederland waarin geen enkel huisdier meer hoeft te lijden onder zijn of haar uiterlijk.

De acuerdo con el ministro, las prohibiciones de mantenimiento y exhibición requerirán mucho tiempo para ser elaboradas, pero aseguró que “es una búsqueda correcta”. En pocas palabras, estos impedimentos tienen el objetivo de que no se tengan y mascotas con características dañinas, que no se vendan y que no se creen.

No obstante, es importante señalar que existe un arreglo transitorio, el cual establece que las personas que ya tienen un animal con esa característica en casa en el momento en que se prohíba una característica pueden mantener ese animal hasta que muera.

En la práctica, la prohibición de tener animales también significa una prohibición del comercio y la importación.

Perros con hocico corto como pugs tampoco se publicitarían

Asimismo, dijo que esta iniciativa prohíbe mostrar mascotas con características externas dañinas, por ejemplo, en comerciales, anuncios y en las redes sociales, ya que a veces la demanda aumento cuando es común ver a la especie.

Y es que de acuerdo con el ministro, al elegir una mascota, las personas a menudo eligen características que les parecen lindas, por ejemplo, perros con hocico corto o gatos con orejas plegables. No obstante, no piensan que en el futuro el animal puede sufrir por su mutación genética.



Tienen las mejores intenciones, pero muchas veces no saben que los animales pueden sufrir de forma permanente estas características. Por ejemplo, los perros con un hocico demasiado corto tienen que jadear constantemente para respirar -dijo.

