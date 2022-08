Niño se quita la vida por maltrato y deja video para su mamá

Un suceso ha conmocionado a todo Perú, debido a que un niño de apenas 10 años fue encontrado sin vida en su casa después de que grabó un video en el que denunció el maltrato por parte de su madre.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Manantay, en Perú, en ese sitio el niño se grabó dando un último mensaje en el que llorando explica los motivos que lo llevan a suicidarse.

Medios locales reportaron que la madre identificada como María Chino Barreto, encontró al menor colgado cuando regresó de vender verduras.

El Diario Ahora señalo que la mujer llamó a sus vecinos para que la ayudaran a descolgar al niño e intentaron revivirlo, pero no fue posible.

La historia del niño ha impactado a Perú después de que se difundió el video en el que manifiesta las razones para acabar con su vida. “Siempre nos gritas, siempre fuiste así mamita, mala, nos pegabas, todo te molestaba. Siempre decías ‘¿por qué he tenido hijos?, ¿por qué no se mueren?’”, dice.

Finalmente el menor se despide con cariño: “Cuídate mamá, besitos para todos”, dijo.

#10Ago | Un niño de 10 años grabo un desgarrador mensaje a su madre, antes de quitarse la vida. El menor de iniciales M. A. S. Ch. Vivía en el distrito de Manantay, Ucayali en Perú y fue encontrado colgado. | Cortesía pic.twitter.com/9UfLMInRXj — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 10, 2022

Madre afirma que su hijo le decía que no la quería

La madre del menor dio declaraciones a medios locales en las que afirmó que antes de quitarse la vida, su hijo le decía que no la quería e incluso la corría de su casa.

“A mí no me quería mi hijo. Delante de mi esposo me dijo que me largara de la casa; no quería verme a mí porque yo lo trataba mal. Le insultaba, no pegarle, pero sí insultar. Con palabras fuertes”, señaló.

La mujer dijo que no lo castigaba ni lo golpeaba: “Mi esposo me dijo que no tenía por qué gritarle o insultarlo, que no lo tratara como mi enemigo”, expuso.

Confirman muerte por asfixia del niño en Perú

La Policía Nacional trasladó el cuerpo del menor hacia la morgue donde le practicaron la necropsia de ley en la que concluyeron que la causa de muerte fue por asfixia mecánica por ahorcamiento.





El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú informó en un comunicado que un hermano adolescente del menor fallecido se encuentra desaparecido y que un equipo de la Unidad de Protección Especial (UPE) Ucayali estaba verificando “la situación familiar de los hermanos del niño fallecido y evaluar el entorno familiar”.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

sga