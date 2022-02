México recupera 17 piezas prehispánicas devueltas por Países Bajos

El Gobierno mexicano informó que recuperó 17 piezas prehispánicas del pueblo indígena huasteco que estaban en posesión de Hubert De Boer y Liesebeth Mellis de los Países Bajos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, la SRE detalló que los vestigios serán entregados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para su preservación.

La Embajada de México en los Países Bajos recuperó 17 piezas arqueológicas de México, en su mayoría, originarias de la cultura huasteca y que serán entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la Cancillería en sus redes sociales.

La dependencia federal indicó que las piezas fueron restituidas al país voluntariamente por los ciudadanos neerlandeses Hubert De Boer y Liesebeth Mellis, quienes las tenían en su posesión desde hace tres décadas.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

lhp

Antes de que se realizara esta ceremonia, peritos del INAH estudiaron las piezas, y determinaron que 13 de ellas son de estilo huasteco, realizadas en la Costa del Golfo de México durante el periodo Posclásico mesoamericano (900-1521 d. C.).

Asimismo señalaron que dos son de estilo mexica, hechas en el Altiplano central mexicano en el periodo Posclásico Tardío mesoamericano (1200-1521 d. C.); una fue forjada en la costa del golfo de México durante el periodo Clásico mesoamericano (400-750 d. C.); y una más, de estilo mixteco, fue hecha en el área de Oaxaca, México, en el periodo Posclásico mesoamericano (900-1521 d. C.)

Las piezas prehispánicas fueron elaboradas mediante la técnica de modelado, alisado, incisión y aplicación de pastillaje.

Durante la ceremonia de restitución, el embajador de México en Países Bajos, José Antonio Zabalgoitia, reafirmó el compromiso de México para recuperar bienes culturales de carácter patrimonial y agradeció al Sr. De Boer y a la Sra. Mellis por su iniciativa de devolver al país su patrimonio arqueológico.

Por su parte, los ciudadanos neerlandeses comentaron que tomaron la determinación de restituir las piezas al Gobierno de México luego de haber tenido la oportunidad de visitar la exposición “Aztecas”, que actualmente se exhibe en el Museo de Etnografía de la ciudad de Leiden, ya que dicha exposición los hizo dimensionar la riqueza del patrimonio cultural de México.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

lhp