Joe Biden llama a la unidad y la democracia en Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un mensaje este 8 de junio durante la inauguración de la IX Cumbre de las Américas, donde destacó la importancia de superar los retos que enfrenta el continente americano luego de la COVID-19, por lo que hizo un llamado a los líderes de este continente a renovar su compromiso con la democracia.

Joe Biden dijo que las diferencias entre las naciones pueden resolverse a través del diálogo y el respeto mutuo, por lo que llamó a la unidad.

Al reunirnos de nuevo hoy, en un momento en el que la democracia está siendo asaltada en todo el mundo, volvamos a unirnos y renovemos nuestra convicción de que la democracia no solo es el rasgo definitorio de la historia americana, sino un ingrediente esencial del futuro de América.

El presidente de EUA anunció la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas y dijo que este continente, el cual representa 12% de la población global, enfrentó más de 40% de las muertes mundiales por COVID-19.

Además, Biden expresó que el próximo viernes acordarán acciones para regular la migración. Cabe mencionar, que esta es la primera vez que Estados Unidos tiene una Cumbre de las Américas desde la primera edición en 1994.

Marcelo Ebrard en la Cumbre de las Américas

Este 8 de junio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien representa a México en la Cumbre de las Américas, tuvo una reunión de ministros en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y asistió a la ceremonia de inauguración.





Previamente, en México, Ebrard dijo que “se planterá el futuro de las Américas” y anunció que paralelo a la Cumbre habrá reuniones bilaterales y trilaterales con Estados Unidos y Canadá. También se reunirá con otros presidentes del continente americano.

Ebrard dio a conocer que la regulación de la migración legal será un tema importante en esta Cumbre de las Américas, además de que también se plantearán acciones frente al cambio climático y se buscará trasladar el programa de “Jóvenes Construyendo el futuro” a la comunidad que se encuentra en Los Ángeles, California.

Tuve el honor de saludar al Presidente Joe Biden y a su encantadora esposa Jill, amigos de México. Les transmití el aprecio del Presidente López Obrador y su esposa la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, así como el afecto del pueblo de México. pic.twitter.com/A9MkLNDkzh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 8, 2022

Todo el respeto a Joe Biden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó el pasado 6 de junio que no asistiría a la Cumbre de las Américas debido a que no están presentes todos los países del continente americano, es decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Durante la conferencia mañanaera de este 9 de junio, AMLO reiteró su postura sobre no excluir a nadie en la Cumbre de las Américas, dijo que “si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política que no respeta la soberanía de los pueblos, entonces eso va a continuar”, además mencionó que es necesario inaugurar una etapa nueva en todos los países hermanos del continente americano.

Expresó que le tiene todo el respeto al presidente Joe Biden y entiende sus circunstancias, “pero también decir que si yo no cambio las circunstancias, no cambio yo”, destacó.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

ldb