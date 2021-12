Guatemala declara 3 días de luto por migrantes fallecidos en Chiapas

El gobierno de Guatemala declaró tres días de duelo nacional por los 55 migrantes que murieron en la volcadura de un tráiler en Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Alejandro Giammattei, expresó el pésame a las familias de los migrantes y oró por el descanso de sus almas.

En honor a las víctimas del accidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, declaramos tres días de duelo nacional. Expreso mi más sentido pésame a las familias y ruego a Dios por su descanso eterno. pic.twitter.com/KR0TL8xQ5Z — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) December 13, 2021

Giammattei calificó este evento como una tragedia y aunque se dice que son 55 guatemaltecos muertos, hay muchos que no tienen documentos los cuales son retirados por los “coyotes” para garantizar el pago del viaje, de ahí que no se tiene la certeza de cuántos son los fallecidos.

Aunado a ello, se comprometió a hacer todo lo posible para repatriar los cuerpos y llevarlos a sus comunidades.

Gobierno declara duelo nacional por muerte de connacionales en Chiapas. 👉 https://t.co/WBfjwEMoBC pic.twitter.com/iJlKSLQ0pC — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) December 13, 2021



Sobre el tema de los “coyotes” Giammattei pidió que se endurezcan las penas para estos traficantes y que las penas sean cumplidas en Estados Unidos, una vez que se les vincule a proceso.

En este sentido propone que sean 50 años para los “coyotes” a los que se les mueran los migrantes durante el trayecto y de 30 años si solo son detectados trasladando personas sin importar la nacionalidad.

Aseguró que la propuesta fue aceptada por México a raíz del accidente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Aunado a que la propuesta es homologar el delito de “coyotaje” entre México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.





Sin embargo reconoció que el problema de la migración no terminará si no cambian las condiciones económicas en Guatemala, si no hay más empleos y oportunidades.

