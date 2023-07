Exhiben a pareja teniendo sexo dentro cabina del ¿cablebús?

En redes sociales se difundió un video del momento en el que una pareja mantiene relaciones sexuales al interior de la cabina de un cablebús en la ciudad de Guayaquil en Ecuador, clip que se viralizó en redes sociales y que ya trajo consecuencias.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio en Guayaquil y se observa el momento en el que la pareja aprovecha que iban solos en la cabina del teleférico para tener sexo durante más de tres minutos; sin embargo, a pesar de que creían que nadie se daría cuenta de su acción eran monitoreados por la empresa responsable del transporte.

En el video se observa que la pareja sostiene relaciones en diversas posiciones sexuales, pero es hasta después de varios minutos cuando a través de una bocina hacen saber a la pareja que los han grabado todo ese tiempo.

Señores usuarios de la cabina 117, les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad, en la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad

¿Castigarán a la pareja que tuvo sexo en cablebús?

De acuerdo con una entrevista que realizó el Periódico D’Una de Ecuador, la pareja no cometió ningún delito e incluso defiende que las personas que deben ser sancionadas incluso con cárcel son aquellas que difundieron el material audiovisual en redes sociales.

Fue el abogado José Flores quien detalló que los jóvenes no cometieron ningún delito, ya que no esta tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y señaló que “hubo morbo por parte del controlador de las cámaras”, debido a que no realizó un llamado en primera instancia, sino que dejó que el acto siguiera.

Despiden a personal del cablebús por difundir video de pareja

El sistema dio a conocer un comunicado en el que rechazó la situación y la difusión del video e informó el despido del personal involucrado.

“Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente”, señaló la entidad.

Añadió que este acto se trata de un hecho aislado, “que no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte”

