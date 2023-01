Buzz Aldrin, segunda persona en pisar la luna, se casa a los 93 años

El astronauta Edwin “Buzz” Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna y que fue tripulante del Apolo 11, se casó por cuarta vez, a los 93 años con su novia Anca Faur, quien es 30 años menor. Y es que como sabemos, para el amor no hay edad.

El legendario astronauta, quien fungió como inspiración para el personaje Buzz Lightyear para la película de Toy Story y el spin-off del personaje de Pixar, contrajo nupcias a sus 93 años con Anca Faur, vicepresidenta ejecutiva de la empresa Buzz Aldrin Ventures.

Fue el propio astronauta Edwin “Buzz” Aldrin quien presumió en sus redes sociales que se había casado con “amor de mucho tiempo” en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el mismo día en que cumplía 23 años.

“En mi cumpleaños número 93, y el día en que Living Legends of Aviation también me honrará, me complace anunciar que mi amor y pareja de toda la vida, la Dra. Anca V Faur, y yo nos hemos casado. Nos unieron en santo matrimonio en una pequeña ceremonia privada en Los Ángeles, y estamos tan emocionados como adolescentes que se fugan”, escribió en sus redes sociales.