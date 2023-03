“Estadounidenses pueden estar tranquilos": Biden, ante quiebra bancaria

La mañana de este lunes 13 de marzo de 2023, el presidente de Estados Unidos (EUA), Joe Biden , dio un discurso con el propósito de hacer un llamado a la calma ante la situación bancaria que llevó a los reguladores estadounidenses a intervenir con medidas de emergencia tras las quiebras de Silicon Valley Bank SIVB.O y Signature Bank SBNY.O, que amenazaban con desencadenar una crisis más grande.

¿Qué dijo Biden sobre la crisis bancaria en EUA?

El presidente de EUA dijo que “Los estadounidenses tienen que estar seguros, pueden confiar en la seguridad de la estabilidad del sistema bancario y financiero. Todos pueden respirar tranquilos, las empresas van a pagar sus facturas y nóminas”.

Biden puntualizó qua a finales de la semana pasada, cuando se dio a conocer el impacto que la situación bancaria iba a tener en las empresas, él dio la orden de proteger los intereses de los ciudadanos. “El viernes, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) empezó a trabajar tanto con el tema de Silicon Valley Bank como con Signature bank. Todos los clientes de estos bancos pueden estar tranquilos, ya que tendrán acceso a su dinero”, dijo.

Enfatizó también que los contribuyentes no tendrán ninguna pérdida. “Lo repito. Ninguna pérdida. El dinero vendrá de la FED y de la FDIC”, sin embargo, mencionó que los inversores de las entidades no están protegidos, así que tendrán que asumir el riesgo. “Los inversores de los bancos no están protegidos. Asumieron un riesgo de perder el dinero y es algo que podía ocurrir”.

Expresó que se debe obtener una contabilidad completa de lo que aconteció y por qué los responsables pueden rendir cuentas, “en mi administración... nadie está por encima de la ley”, destacó el mandatario estadounidense.

Joe Biden manifestó que su gobierno continuará trabajando para evitar problemas mayores y que no afecte a otros países. Tenemos que reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Lo fundamental aquí es que los estadounidenses pueden estar tranquilos”, señaló.

⚠️ Alerta.- El Presidente @POTUS afirma que todos los depositantes del SVB tendrán acceso a sus recursos y que el sistema financiero estadounidense está sólido. Descarta un rescate del banco y anuncia el despido de los directivos del banco. 🇲🇽🇺🇲 pic.twitter.com/VBJTu42tMz — Carlos Mota (@SOYCarlosMota) March 13, 2023

