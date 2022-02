Benedicto XVI pide perdón por “abusos y errores” de Iglesia Católica

El papa Benedicto XVI pidió perdón por “abusos y errores” de Iglesia Católica durante sus mandatos en diferentes cargo.

No obstante, a través de una carta, rechazó las acusaciones de que sabía en 1980 que un sacerdote bajo su control era un abusador.

También negó haber ocultado intencionalmente su presencia en una reunión sobre el sacerdote ese año. Las declaraciones se dan tras la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirma que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich, durante cinco años.

El informe dijo que había al menos 497 víctimas de abusos, principalmente hombres jóvenes. Muchos otros casos probablemente no habían sido denunciados.

Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica.

Joseph Ratzinger, de 94 años, añadió en la misiva que es necesario, por parte del Clero, “el momento de la confesión”. Asimismo agregó: “Roguemos públicamente al Dios vivo que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas”.

En una segunda parte de la carta, se señala que a Benedicto XVI le llamaba la atención que cada día la Iglesia Católica ponga en el centro de cada celebración de la misa, “la confesión de nuestras culpas y la petición de perdón”. Pedimos públicamente al Dios viviente que perdone nuestras culpas, nuestras grandes y grandísimas culpas”.

Está claro, continúa Benedicto, que “la palabra ‘grandísima’ no se refiere de la misma manera a todos los días, a cada día. Pero cada día me pregunta si hoy no debería hablar también de una grandísima culpa. Y me dice de forma consoladora que por muy grande que sea mi culpa hoy, el Señor me perdona, si con sinceridad me dejo escrutar por él y estoy verdaderamente dispuesto a cambiar a mí mismo”.

Benedicto XVI dice que comprende cada vez más “el horror y el miedo que Cristo experimentó en el Monte de los Olivos al ver todas las cosas terribles que tendría que superar interiormente”.

Ratzinger recuerda sus conversaciones cara a cara con víctimas de abusos cometidos por clérigos.

En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia.

