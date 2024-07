Niño tuvo 4 muertes al ser picado por una araña violinista: ¿Qué le pasó?

Un niño de 14 años de Colombia, identificado como Joshua Fager, sobrevivió de forma increíble tras ser picado por una araña violinista . Mientras luchaba por su vida en un centro de salud de Bogotá, fue reanimado en cuatro oportunidades por los médicos.

El hecho comenzó en una piscina, donde el niño disfrutaba de las vacaciones. Si bien en primera instancia sospechó que se trataba de una picadura de abeja , con el correr de los minutos, el veneno comenzó a hacer efecto, según información del medio local Vanguardia .

Entre los principales síntomas , Joshua sufrió debilidad, mareos y parálisis en la mitad de su cuerpo, por lo que recurrió a su madre rápidamente. Una vez atendido en un hospital, fue conectado a diferentes máquinas para apoyar el funcionamiento de sus órganos, que habían comenzado a fallar.

Luego de algunos días en coma, despertó. Sin embargo, ahora presenta diferentes consecuencias de la picadura, ya que el veneno produce necrosis y daños importantes en el sistema vascular y nervioso central, según explicó el pediatra Andrés Villegas.

En diálogo con el citado medio, el menor contó detalles de su experiencia y expresó: “Empecé a sentirme mareado y como que me dormía”. Luego, completó: “Me empezó a doler todo el brazo, sentía que no podía respirar y me paralicé”.

A su vez, el chico detalló que vomitó sangre y que sus órganos comenzaron a “pudrirse” por dentro y fuera. Por su parte, su madre reveló que su mayor miedo fue que su hijo perdiera la vida, debido a que empeoró rápidamente.

Este trágico incidente subraya la crítica importancia de tomar medidas preventivas en nuestros hogares para evitar encuentros con arañas peligrosas. Identificar y eliminar posibles refugios de estos arácnidos, como rincones oscuros y desordenados, es crucial para la seguridad de nuestra familia.

¿Cómo eliminar arañas violinistas en casa?

Según información de Medline Plus , existen diferentes métodos caseros para eliminar a la araña violinista de casa:



Mantener una limpieza regular del hogar, especialmente en armarios, muebles, cuadros y sótanos, eliminando lugares donde puedan esconderse.

del hogar, especialmente en armarios, muebles, cuadros y sótanos, eliminando lugares donde puedan esconderse. Inspeccionar áreas de difícil acceso que puedan proporcionar un ambiente propicio para su desarrollo.

Aplicar repelentes de arañas aprobados en áreas vulnerables.

aprobados en áreas vulnerables. Sellado de grietas y huecos en paredes, alrededor de ventanas y puertas para evitar su entrada.

en paredes, alrededor de ventanas y puertas para evitar su entrada. En caso de sospechar una infestación, es recomendable consultar a un profesional en control de plagas para una eliminación segura y efectiva.

¿Qué ocurre si te pica una araña violinista?

En caso de sufrir una mordedura de una araña violinista, los síntomas iniciales pueden incluir dolor mínimo, y, en casos graves, necrosis del tejido circundante. Se recomienda acudir de manera urgente a un centro médico.

Por último, se registraron los siguientes efectos: Herida roja pequeña, inflamación, dolor de cabeza y corporales, erupción cutánea, fiebre y náuseas y vómitos.

