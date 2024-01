VIDEO: Actor Christian Oliver y sus dos hijas mueren tras desplome de avión

El actor Christian Oliver, quien participó en películas como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Valkyrie’ e ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ falleció en un trágico accidente junto a sus hijas.

De acuerdo con los reportes, el actor viajaba en una avioneta junto a sus dos hijas en la isla caribeña de San Vicente y las Ganadinas cuando sufrieron un accidente.

Muere en trágico accidente actor y sus dos hijas

Medios locales informaron que Christian viajaba junto a sus hijas, Madita Klepser de 10 años; Annik Klepser de 12 años y el piloto Robert Sachs.

Según la información, la aeronave partió a las 12:00 horas local desde el Aeropuerto James Mitchell en Bequia; sin embargo, minutos después se precipitó.

El diario Searchlight informó que el piloto alertó a la torre de control del aeropuerto debido a que estaba teniendo problemas con la avioneta y quiso regresar a la pista.

Captan momento del accidente del actor

Mediante redes sociales se difundió un video en el que se puede observar el momento en el que la aeronave donde viajaba el actor con sus hijas cayó al agua.

Desafortunadamente todos los tripulantes fallecieron y los cuerpos fueron rescatados por la Guardia Costera de San Vicente.

Así cayó la avioneta donde viajaba El actor Christian Oliver y sus dos hijas pequeñas

Familia de Christian pide donaciones

Los familiares del actor informaron en un documento que a través de GoFundMe están pidiendo donaciones para costear los gastos para el regreso de los cuerpos de el actor y sus hijas.

Además, necesitan dinero para pagar los servicios funerarios y el proceso legal.

La viuda de Christian publicó en redes sociales un texto en el que recordó a sus hijas como niñas con un espíritu animado.

Señaló que Annik era una niña muy amable y fuerte y siempre era la primera en dar un abrazo reconfortante. Mientras que Madita era una estudiante ejemplar.

La familia Klepser pidió privacidad ante el difícil momento que atraviesan.

