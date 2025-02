Trump amenaza medicamentos; impondrá aranceles del 25% a farmacéuticas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, planea imponer aranceles del 25% a importaciones de automóviles, semiconductores y medicamentos; el anuncio está previsto para el 2 de abril.

“Será del 25 por ciento o más, y aumentará sustancialmente en el transcurso de un año”, declaró Trump a periodistas en Mar-a-Lago, Florida en el marco de un acto de firma de órdenes ejecutivas.

El republicano añadió que quiere dar tiempo a las empresas para que “tengan fábricas” de autos en Estados Unidos.

“La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350 mil millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto”, apuntó.

Su declaración tiene lugar justo antes de que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se encuentre este miércoles en Washington con los principales encargados de esa área en el gobierno de Estados Unidos, para discutir la decisión de Trump de aplicar aranceles “recíprocos” a la Unión Europea debido al impuesto del IVA.

Desde que asumió el cargo, Trump ha incrementado la aplicación de aranceles, a pesar de las alertas de varios economistas sobre los posibles efectos negativos de imponer aranceles a las importaciones, como el aumento de los precios para los consumidores estadounidenses.

A principios de este mes, el presidente aprobó aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá, pero decidió posponer su implementación por un mes tras las acciones tomadas por ambos países para enfrentar el flujo de drogas en la frontera.

Trump también ha aplicado aranceles a las importaciones provenientes de China, así como a las de acero y aluminio .

