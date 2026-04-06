Notas
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Choques en la México-Pachuca provocan caos vial a la altura de GAM; rutas alternas rumbo a CDMX y Edomex
Varios incidentes colapsan la autopista este 6 de abril: desde un auto desbarrancado en la GAM hasta un choque fatal en Tecámac; conoce las rutas alternas hoy
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Se registra incendio en casa de la alcaldía GAM; bomberos evacúan a más de 40 personas
Cuerpos de emergencia atendieron un siniestro en la alcaldía Gustavo A. MAdero, donde se produjo el incendio en un inmueble.
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Desaparece matrimonio de abuelitos en la GAM; encuentran sus cuerpos en una cisterna
La pareja de adultos mayores desapareció el pasado 14 de febrero; casi un mes después, los vecinos notaron olor fétido.
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¡Dale el sí a tu pareja! Comienza registro para las bodas colectivas en la GAM
La GAM invita a las parejas a dar el sí y formalizar su unión, a través de las bodas colectivas; estos son los requisitos.
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VIDEO: Fingen ser trabajadores de limpia para asaltar casa en la GAM
Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas del martes 03 de febrero en la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección.
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Mega fuga de agua entre Ecatepec y GAM deja “lagunas” e inunda la colonia Granjas Valle de Guadalupe
Vecinos de la colonia Granjas Valle de Guadalupe denuncian que la mega fuga de agua se ha reportado desde hace 15 años; exigen atención en Ecatepec.
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GAM ofrece clases de patinaje sobre hielo y estos son los requisitos de inscripción
Deslízate y da saltos como un profesional en la pista de hielo; la alcaldía GAM invita a los interesados a las nuevas clases para aprender este deporte.
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Semana de año nuevo sin agua; anuncian corte de suministro en 2 colonias de la alcaldía GAM, CDMX
La Segiagua informó que los vecinos afectados por el corte de agua en la GAM pueden solicitar el servicio gratuito de pipas a través de la Línea H2O.
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Miles de litros de agua desperdiciados por mega fuga en la GAM, escalera parece cascada
La fuga de agua comenzó desde la madrugada de este viernes y desde entonces se está desperdiciando y ya parece una cascada artificial.
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Disfruta del mega circo navideño en la GAM por temporada decembrina
La alcaldía GAM también tiene una pista de hielo para disfrutar en familia; el mega circo es completamente gratuito y está disponible toda la semana.
Videos
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Cae rayo en árbol de la colonia Guadalupe Tepeyac en la GAM
Bomberos y Protección Civil atendieron la emergencia derivada de las intensas lluvias que se registran en la CDMX; un árbol fue destruído por un rayo en la GAM.
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Familias viven bajo el agua por inundaciones en Ticomán
Decenas de familias se enfrentan a una terrible situación debido a las inundaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.
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Delincuentes se disfrazan de barrenderos para asaltar casas en la GAM; este es su modus operandi
Cámaras de vigilancia captaron a dos delincuentes que se disfrazaron de trabajadores de limpia de la CDMX para ingresar a un domicilio, sode seometieron a dos mujeres para robarles.
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Fingen ser trabajadores de limpia para asaltar casa en la GAM
Los hechos ocurrieron en una vivienda localizada en la avenida 661 y su esquina con la avenida 606, en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón.
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Denuncian basurero clandestino en la Gustavo A. Madero en CDMX
En la CDMX hay más de mil basureros clandestinos que contaminan el ambiente y el agua.
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Inseguridad en Gustavo A. Madero: Robo a casa habitación no cede y así operan los delincuentes
La inseguridad persiste en Gustavo A. Madero, donde vecinos denuncian que el robo a casa habitación continúa y los delincuentes repiten el mismo modo de operar.
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En la GAM detienen a dos delincuentes por robo de automóviles tras operativo policial
Dos personas fueron detenidas en la GAM por su presunta participación en el robo de automóviles tras un operativo realizado por autoridades capitalinas.
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Captan el momento en el que criminales cometen un triple homicidio en la GAM, CDMX
Las autoridades detuvieron a cinco personas que son investigadas por su presunta participación en la balacera de la colonia Zona Escolar Cuautepec, cerca del Reclusorio Norte, en la GAM.
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Perritos "rescatados" del Refugio Franciscano se encuentran en malas condiciones en la Utopía de la GAM
Animalistas han salido a protestar por las malas condiciones en las que las autiridades tienen a los perritos “rescatados” del Refugio Franciscano hace una semana.
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Detienen al "come perros" en la GAM, CDMX; fue capturado en Insurgentes Norte
Autoridades detuvieron a un hombre en situación de calle en la GAM, CDMX, acusado de matar perros para comerlos. Conoce todos los detalles del caso.