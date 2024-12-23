Videos
-
Ninfa Salinas Sada, Presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas
Ninfa Salinas explica el papel de Fundación Azteca, que se enfoca en la responsabilidad social corporativa de Grupo Salinas y aborda temas cruciales como la educación, la salud y el bienestar de los niños en México.
-
Navidad y Diabetes: Disfruta con Salud y Moderación | Frente a Frente
La Navidad no tienen que ser un reto para quienes viven con diabetes. Aprende cómo disfrutar los platillos de la temporada con moderación, planificación y hábitos saludables. Establece metas realistas, monitorea tu glucosa y cuida tu bienestar sin perder el espíritu festivo.
-
Donald Trump y su postura sobre la migración ilegal: un enfoque claro y contundente
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha dejado claro su rechazo a la migración ilegal, destacando que apoya la migración legal, ya que EE.UU. es un país de inmigrantes.
-
Trump 2024: Retos y tensiones para México bajo el lema 'America First'
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, programado para el 20 de enero, promete un gobierno centrado en el lema “America First”.
-
Donald Trump regresa: ¿Qué significa "America First" para México y el mundo?
Con su regreso a la presidencia el próximo 20 de enero, Donald Trump retoma su mensaje de “América Primero”, impulsando una agenda profundamente nacionalista.
-
Vacúnate este invierno: protege tu salud contra la influenza y el COVID-19
La temporada invernal trae consigo riesgos de contagio por influenza y COVID-19, enfermedades respiratorias que, aunque causadas por virus distintos, pueden ser graves.
-
¿Cómo evitar la pérdida de memoria y sueño en adultos mayores?
Los problemas del sueño en las personas mayores son frecuentes. Dormir ayuda a consolidar la memoria, ya que durante el sueño el cerebro fortalece las conexiones neuronales.
-
Día de Muertos: El Regreso de las Ánimas y la Celebración de un Patrimonio Cultural
Con profundas raíces prehispánicas, el Día de Muertos es una de las tradiciones más vivas y emblemáticas de México, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
-
Inmigración y seguridad fronteriza: temas clave en la elección de Estados Unidos
La seguridad fronteriza y la inmigración se perfilan como los temas que podrían definir las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 en Estados Unidos.
-
Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama: La detección temprana puede salvar vidas
Cada 19 de octubre, el mundo se une para concienciar sobre el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a más de 462 mil mujeres al año en América Latina. La detección precoz sigue siendo clave para mejorar el pronóstico. Autoexploraciones y mamografías son herramientas vitales en esta lucha.