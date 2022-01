SAT no sancionará a jóvenes mayores de 18 años que no tramiten su RFC

Aunque en la Miscelánea Fiscal 2022 establece la incorporación de los jóvenes mayores de 18 años al SAT a través del RFC y la firma electrónica (e.firma) no se establecerán sanciones o penalidades a menos que ya realicen alguna actividad económica.

El SAT informa que los jóvenes mayores de 18 años no serán sancionados por no inscribirse al RFC.



A través de un comunicado, el SAT dio a conocer que el proceso de registro lleva tiempo y este no implica que estén obligados a pagar contribuciones o presentar declaraciones, a menos, nuevamente, de que ya formen parte de la actividad laboral formal.

Aunado a ello se enfatiza que de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión, no habrá sanciones inmediatas para quienes no realicen dicho registro, ya que la transición lleva tiempo y por esta es la razón por la que no habrá penalidades, multas o sanciones.

Sin embargo se establece que la medida busca inculcara los jóvenes en la cultura contributiva y protegerlos del robo de identidad ya que se ha detectado que algunas empresas fantasmas los utilizan como prestanombres, de ahí que al estar registrados recibirán avisos si su identidad es usada por un tercero.

Aunado a ello, el SAT enfatizó que el registro tiene una serie de beneficios tales como:

Realizar trámites y servicios comprobando su identidad digitalmente.

Combatir la corrupción al prevenir el robo de identidad.

La firma electrónica es un archivo cifrado que tiene validez como firma autógrafa

Estas son las obligaciones ante el SAT para quienes cumplan 18 años

A partir de este 2022, todos los jóvenes que cumplan 18 años deberán tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) su Registro Federal de Causantes (RFC) según lo aprobado en el Paquete Fiscal para este año, por lo que los expertos nos explican cuáles serán las obligaciones de estos jóvenes que este año llegarán a la mayoría de edad en México.

Arturo Damm , economista y colaborador de adn40, calificó esta medida como desproporcionada, ya que esta obligación debe cumplirse cuando se comienza a trabajar en el sector formal y cuando se comienzan a generar ingresos y por ende se deben pagar impuestos, y no cuando se cumple la mayoría de edad.

