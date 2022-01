Estas son las obligaciones ante el SAT para quienes cumplan 18 años

A partir de este 2022, todos los jóvenes que cumplan 18 años deberán tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) su Registro Federal de Causantes (RFC) según lo aprobado en el Paquete Fiscal para este año, por lo que los expertos nos explican cuáles serán las obligaciones de estos jóvenes que este año llegarán a la mayoría de edad en México.

Arturo Damm, economista y colaborador de adn40, calificó esta medida como desproporcionada, ya que esta obligación debe cumplirse cuando se comienza a trabajar en el sector formal y cuando se comienzan a generar ingresos y por ende se deben pagar impuestos, y no cuando se cumple la mayoría de edad.

Sin embargo, estas serán sus obligaciones de los jóvenes ante el SAT:

Si no trabajan y no generan ingresos en el sector formal de la economía no tendrán ninguna obligación.

No tendrán que presentar una declaración anual en ceros, ni hacer declaraciones mensuales.

De ahí que si bien esto es una ventaja, el solo hecho de ir a la unidad más cercana del SAT para obtener su RFC puede ser considerado como algo innecesario.

Cómo darse de alta en el SAT y crear tu RFC si ya tienes 18 años

La Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada por el Senado en el Congreso de la Unión a finales de 2021, dado que ahora los jóvenes mayores de 18 años tendrán la obligación de darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y crear su RFC a partir del primer día de 2022. A continuación se menciona cómo realizar estos trámites.

Al aprobar la Miscelánea Fiscal 2022 se pretende mejorar la educación financiera de los mexicanos, así como monitorear sus actividades económicas para evitar futuras multas a falta del pago de impuestos. De esta forma, una vez cumplida la mayoría de edad, habrá que inscribirse como contribuyente ante el SAT.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo