SAT pide actualizar datos de Buzón Tributario, así se pueden cambiar

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a los contribuyentes actualizar los medios de contacto, teléfono celular y correo electrónico, registrados en el Buzón Tributario de manera directa y sin intermediarios.

Así se pueden actualizar datos del Buzón Tributario

El SAT dio a conocer que para actualizar estos datos se tiene que ingresar al portal sat.gob.mx , dar clic en el botón Buzón Tributario y acceder con su Contraseña o e.firma (firma electrónica).

Después se tendrá que llenar el formulario y actualizar sus medios de contacto que son el teléfono celular y un correo electrónico; se les enviará un código a ambos medios para confirmar el contacto que van a dar de alta o actualizar.

El organismo indicó que ha desarrollado el minisitio de Buzón Tributario en el que además de habilitar o actualizar sus medios de contacto, encontrarán materiales adicionales como videotutoriales e infografías, así como acceso a preguntas frecuentes.

Asimismo hizo hincapié en la importancia de contar con Buzón Tributario al ser el mecanismo seguro de comunicación con los contribuyentes.

#ComunicadoSAT



El Buzón Tributario es el mecanismo seguro de comunicación con los contribuyentes para recibir información sobre su situación fiscal de manera directa y confiable. Solo deben darlo de alta o actualizar dos medios de contacto.



👉 https://t.co/ild8QTiamz pic.twitter.com/7gFdZoMIrv — SATMX (@SATMX) February 10, 2022

En el Buzón Tributario se deben tener registrados y actualizados dos mecanismos de comunicación: correo electrónico (pueden ser hasta cinco) y un número de teléfono celular.

De acuerdo con el SAT , tanto con el Buzón Tributario como con la actualización de la información se busca evitar el robo de identidad de los contribuyentes.

Declaración anual 2022: gastos no deducibles de impuestos

El pago de impuestos es obligación que todos los contribuyentes deben cumplir al pie de la letra, con el fin de evitar multas y sanciones por parte del SAT, sobre todo para aquellos que no presenten su declaración anual 2022.

A continuación te compartimos un breve listado de gastos que no son deducibles de impuestos y no generan saldo a favor del contribuyente, para evitar contratiempos a la hora de presentar el trámite. Es preciso mencionar que el SAT emprendió este 2022 una campaña para erradicar la evasión fiscal, por lo que será necesario tener bien presentes cuáles son los cambios para que tu bolsillo no termine afectado.

¿Qué es la declaración de impuestos?

La declaración anual de impuestos es un reporte que los contribuyentes presentan año con año ante el SAT, con los ingresos percibidos y egresos realizados y a partir de ello se realiza el pago de impuestos. Este requisito es obligatorio tanto para personas físicas, como morales.

Las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual de impuestos entre el 1 y el 30 de abril, mientras que las personas morales deben hacerlo entre el 1 y 30 de marzo del presente año.

Multas del SAT para quienes no presenten su declaración anual de impuestos

Las multas para aquellas personas físicas que no presenten su declaración anual de impuestos van desde los mil 400 a los 38 mil 730 pesos, dividida hasta en tres diferentes faltas, una más grave que la otra, por ello el SAT hace un llamado para el cumplimiento de esta normativa.

