¿Inviertes en criptomonedas? En este régimen del SAT debes estar

Las criptomonedas no son consideradas como un tipo de moneda de curso legal, sino como un instrumento financiero; sin embargo, no están exentas del pago de impuestos pese a que en México no existe alguna norma o regulación al respecto.

De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), 12 por ciento de la población adulta en México cuenta con alguna moneda digital, colocando al país como la novena nación con la mayor tasa de posesión de esta moneda digital.

Un estudio elaborado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) establece que la compraventa de criptomonedas se les aplique un 20 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el total de la transacción.

Al no existir una categoría en particular para clasificar los impuestos que se deben asignar a las criptomonedas, estas deberían contemplarse en el régimen fiscal de enajenación de bienes, ya que se consideran ingresos derivados de la compraventa de activos virtuales.

¿Debes declarar impuestos por la compraventa de criptomonedas?

De acuerdo con la Prodecon, lo primero que debes hacer es acudir al artículo 14, fracción I del Código Fiscal de la Federación que dice: “Se entiende por enajenación de bienes: toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio o bien enajenado”.

En este sentido, las operaciones de compraventa de criptomonedas se ajustan a lo establecido en la figura de la enajenación de bienes, por ello, se debe atender lo establecido en el artículo 126, párrafo cuarto y quinto de la Ley de Impuestos sobre la Renta que mencionan que “tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación (…)”.

Asimismo, el ISR deberá ser retenido por el adquiriente, siempre y cuando este último sea residente en México o en el extranjero con establecimiento permanente en México. En caso contrario, será el enajenante quien enterará el mismo mediante una declaración que deberá presentarse ante las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.

En tanto que el párrafo quinto dice “no se efectuará la retención ni el pago provisional (…), cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales y el monto de la operación sea menor a $227,400.00”.

Aunado a ello, el organismo establece que es necesario expedir el Comprobante Fiscal por Internet (CFDI), pues la legislación actual marca que se debe emitir en todos los supuestos de enajenación de bienes.

