VIDEO: Maestro de la UAEH obligaba a sus alumnos a rezar

Ricardo Bernal Saenz da clases en la Licenciatura de Ciencias de la Educación, es una persona que no enseña solo le gusta intimidar y humillar a los estudiantes. Nos hemos quejado en coordinación pero pareciera que no le llaman la atención porque no hay cambios, esta es solo una de las tantas situaciones desagradables que ha generado en el salón.