Horario de invierno: Estos estados no atrasarán su reloj

El próximo sábado 30 de octubre antes de irte a dormir deberás atrasar tu reloj para no tener problemas con tus actividades diarias debido a que entra el horario de invierno .

Sin embargo, algunos estados no harán este cambio, pues no contemplan la aplicación del horario de verano. Los estados que no atrasarán su reloj son Sonora y Quintana Roo.

¿Cuándo es el cambio de horario de invierno en municipios fronterizos?

En los 33 municipios fronterizos se realizará el cambio de horario de invierno hasta una semana después, es decir, el 7 de noviembre, ya que mantienen el horario de Arizona, Estados Unidos.

Las localidades que se sincronizarán con el país vecino en noviembre son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Soto, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila.

También Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

Cambios de horario en México

El cambio de horario está próximo en México, ya que comenzó el Otoño y está por terminar el horario de verano.

El horario de verano comenzó en 1996 bajo la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo, con el objetivo de que las personas disminuyeran el consumo de energía eléctrica y se aprovechara más la luz solar.

En este 2021, el horario de verano inició el pasado 4 de abril a las 2:00 AM. En dicha fecha se adelantaron los relojes una hora. El próximo 31 de octubre comenzará el horario de invierno en punto de las 2:00 am y concluirá el 3 de abril del 2022.

