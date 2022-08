Mujer muere atropellada por tren en Tlalnepantla, no usó el puente

La mañana de este martes 9 de agosto, servicios de emergencia se movilizan en la avenida del Ferrocarril, en Tlalnepantla, esquina con la autopista México-Pachuca, donde una mujer murió atropellada por tren.

Tren arrolla a mujer

Se dio a conocer que la mujer, quien tenía 32 años de edad, murió luego de que fuera arrollada por el tren, los hechos ocurrieron en el puente que cruza la carretera México-Pachuca, en la Avenida Ferrocarril, colonia La Laguna, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Este tren recorre zonas industriales y cruza por Tlalnepantla y Ecatepec. Se informó que el lugar permanece acordonado por elementos policíacos municipales que esperan a los peritos para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la mujer.

Además, un hombre que también cruzaba alcanzó a pasar del otro lado, solo resultó con lesiones menores y no fue trasladado a un hospital. Lo que se ha comunicado es que hay un puente peatonal para que las personas crucen, sin embargo, la mujer decidió no tomarlo en cuenta. Es importante destacar que no hacer uso de ellos, como se ha constatado, puede resultar peligroso.

🚨 Servicios de emergencia se movilizan en Avenida del Ferrocarril esquina con la autopista México-Pachuca donde lamentablemente una mujer fue arrollada por un tren cuando intentaba cruzar la autopista pic.twitter.com/ZUg3pCitfd — adn40 (@adn40) August 9, 2022

Atropellan en Ticomán a joven que resbaló al bajar del transporte público

El pasado 2 de agosto, un joven de aproximadamente 25 años falleció tras caer y ser arrollado por una unidad de transporte público en la que viajaba en el estribo, los hechos ocurrieron sobre la avenida Ticomán casi esquina con avenida Politécnico Nacional en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).





Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizaron el levantamiento del cuerpo y ya se abrió una carpeta de investigación.

De acuerdo a testigos, el ahora occiso viajaba “colgando” de la propia unidad y fue al bajar del transporte, que resbaló y cayó debajo de la unidad, por lo que esta avanzó sin percatarse y le pasó encima. Al parecer el joven se dirigía a la escuela.

