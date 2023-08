Ricardo Salinas Pliego a favor de la libertad personal y la innovación para alcanzar la prosperidad

Tras haber emitido su opinión personal sobre los nuevos libros de texto de la SEP, el empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego , ha recibido diversas críticas en redes sociales y ante ello ha emitido una respuesta contundente en redes sociales dejando claro que está a favor de la familia, la libertad personal y la innovación para alcanzar la prosperidad.

Yo estoy A FAVOR DE LA FAMILIA tradicional como célula básica de la sociedad, estoy a favor de la libertad personal y la innovación como la fórmula para alcanzar la prosperidad para todos, a favor de crear riqueza, de dar trabajo, de vivir mejor, de aspirar a tener comodidades,… pic.twitter.com/51EcWyer2c — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 3, 2023

La respuesta de Ricardo Salinas Pliego ante críticas por opinar sobre libros de texto

Fue a través de X, la plataforma que antes era Twitter, que el presidente de Grupo Salinas emitió su respuesta luego de ser criticado por opinar sobre los libros de texto de la SEP.

En su mensaje el empresario responde de manera contundente a quienes lo critican y hace énfasis en estar a favor de la familia tradicional de la libertad y de la innovación para crear prosperidad y riqueza para todos y en si de que la gente pueda cumplir sus metas y sueños basados en la cultura del esfuerzo.

Además, puntualiza que está en contra de incentivar el odio y una lucha de clases.

También señala que está consiente de que seguirá siendo atacado por gente como Marx Arriaga Navarro, Luciano Concheiro, Elvira Concheiro Bórquez, Sady Chavez, Jenaro Villamil, Hans Salazar, Álvaro Delgado Gómez, Callo de Hacha, entre otros a quienes cataloga como marxistas, traicioneros y vendidos, y advierte que tiene pruebas de ello.

Nosotros no vemos a Ricardo Salinas Pliego como enemigo: AMLO

Durante la conferencia mañanera de hoy 3 de agosto y ante la constante búsqueda del reportero César Huerta de la Revista Polemón para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitiera un juicio negativo del presidente de Grupo Salinas, AMLO respondió tajantemente:

Nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo, sí tenemos diferencia en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal en una democracia

Y en el mismo mensaje de Ricardo Salinas en X, hace mención de su buena relación con el mandatario mexicano “el presidente, en definitiva, NO es enemigo mío (por si no se han dado cuenta), es más, sin dudarlo, estoy seguro de que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país.”

