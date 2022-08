Youtuber quiere comer sin pagar; le quitan su canal

Otro youtuber se encuentra en el ojo del huracán. Borja Escalona, quien hace contenido para la famosa plataforma especialista en videos, quiso comer sin pagar y amenazó a un reconocido restaurante en Vigo, España, sin embargo, sus acciones tuvieron un costo negativo sobre su imagen.

El pasado 9 de agosto, el youtuber acudió al bar vigués “A Tapa do Barril”, con el objetivo de comer las populares empanadillas que se elaboran. Durante su estadía en el restaurante, el influencer realizó una transmisión en directo, así como varias fotografías de lo que estaba consumiendo.

En el video se puede observar que el youtuber recorre varias calles de Vigo, una ciudad de la costa noroeste de España, para llegar a dicho restaurante. Después de entrar al local pide una empanadilla y se sienta a comer.

La aprobación por parte del youtuber hacia las empanadillas y el local estaban resultando bien hasta que el creador de contenido, de origen español, no quiso pagar por lo que había consumido, bajo el argumento que había hecho publicidad del local.

Espera porque estamos en un problema; porque entonces tengo que cobrarte yo esta promoción que acabamos de hacer. dijo el influencer a la empleada que quiso cobrarle por las el empanadillas que había comido.

La mujer contestó que no se podía ir sin pagar, ya que él no tenía algún acuerdo previo con el restaurante. Lo dicho por la encargada le molestó al youtuber sevillano que vive en Madrid y se empeñó en no pagar.





Al ver que no tenía salida y el negocio le cobraría sí o sí lo que había consumido, no tuvo más opción que costear su comida. Antes de irse del todo, el sujeto amenazó al restaurante de mandarles una factura por 2.500 euros por la publicidad que había hecho.

Tras lo sucedido, cientos de internautas y seguidores realizaron malos comentarios en redes y escribieron reseñas negativas en Google, lo cual sin duda provocó que el restaurante saliera a dar su versión de los hechos. “A Tapa do Barril” lamentó el comportamiento de algunos usuarios, que sin haber probado la comida del restaurante hablaba mal de ellos.

Aunque por un momento, el youtuber español pensó que se había salido con la suya, el rechazo a su comportamiento por parte de otros usuarios y masivas denuncias, YouTube decidió cancelar su canal. Twitch también decidió quitarle su cuenta.

Ante las acciones del youtuber, cientos de internautas le realizaron memes. Inclusive otros youtubers han reaccionado a la polémica en que se vio envuelto.



Borja Escalona VS Cañita brava pic.twitter.com/qkUmtONPbi — charly (@charlycerilla) August 15, 2022

Polémicas de Borja Escalona

Hay que señalar que querer comer sin pagar es solo una de las polémicas de Borja Escalona, ya que se ha metido en problemas al ingresar a los estadios de Balaído y Riazor sin pagar. En 2020 le retiraron la licencia por conducir bajo los efectos de las drogas.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram