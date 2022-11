VIDEO: Compra vuelo para Chiapas y aerolínea la manda a EUA ¡sin visa ni pasaporte!

Había algunas cosas que parecían raras y más que nada donde tenía que poner mi número de pasaporte, yo no tengo pasaporte, entonces le digo a la azafata que me pudiera asistir para ayudarme a llenarlo y me dice, entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte, y le digo pero es que es un viaje nacional no ocupo nada