No podrás creer la reacción de este perro cuando le dicen que está gordo mientras come

En un video que capturó la atención y el cariño de millones en TikTok, un perro golden retriever llamado Simba ha demostrado que, al igual que los humanos, los comentarios sobre el peso pueden ser un tema bastante sensible. El clip, que acumula más de 1.1 millones de ‘me gusta’ en la cuenta @golden_simba25, muestra un intercambio entre Simba y su dueña que resalta una cómica conversación y reacción entre este can y su dueña.

Esto ocurre durante una de las comidas diarias de Simba, cuando su dueña decide comentar sobre su peso, sugiriendo que está “gordo”. La reacción del canino no se hace esperar, pues detiene sus bocados y empieza a gruñir, claramente molesto por el comentario. No es hasta que su dueña se retracta, asegurándole que no está gordo y que todo era una broma, que Simba decide continuar con su comida, aunque no por mucho tiempo.

La dueña persiste con comentarios sobre su peso, provocando más gruñidos de desaprobación del perro, quien deja claro que aparentemente no aprecia ser interrumpido ni criticado por su aspecto físico. Este intercambio no solo generó risas y ternura entre los usuarios de TikTok, sino que también desató una ola de comentarios en apoyo a Simba. Muchos usuarios destacan que el perro golden retriever no está “gordo”, sino “relleno de amor”, mientras que otros expresan su simpatía por la frustración de Simba, comparando la situación con la incomodidad que sienten las personas cuando son juzgadas mientras comen.

Por otro lado, los golden retriever, al ser caracterizados por tener un temperamento muy dócil y cariñoso, sorprendieron a los usuarios pues era una de las primeras veces que veían un perro de esta raza ‘molesto’.

El video, además de ser entretenido, muestra la importante de tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración, especialmente cuando se trata de comentarios sobre su apariencia. Así que la próxima ves que veas a alguien disfrutar de su comida, como lo hace Simba, mejor toma su ejemplo.

