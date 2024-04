Vio el eclipse sin lentes y ahora tiene un punto ciego: “Pensé que no era la gran cosa”

Luego de que el eclipse solar cubriera completamente América del Norte durante el mediodía y la tarde del lunes 8 de abril, Bridget Kyeremateng, una influencer de EUA, se volvió viral en las redes sociales al emitir una advertencia sobre la importancia de proteger los ojos al observar el fenómeno astronómico.

A través de una publicación en TikTok, desde su usuario @iambridgeet , Kyeremateng alcanzó más de 5,3 millones de vistas en un video en el que expresó: “No sean como yo”, luego de sufrir lesiones en su ojo por no protegerse al ver el eclipse de 2017.

La influencer, residente en Brooklyn, Nueva York , y quien se describe a sí misma como una “narradora global, estratega y entusiasta cultural”, reconoció: “No me di cuenta o simplemente no me puse las gafas, y pensé que no sería gran cosa, así que cerré el ojo derecho y miré directamente al sol durante unos buenos 15 segundos”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El “punto ciego” en los ojos que sufrió la influencer tras el eclipse

En su video, Kyeremateng admitió que no tuvo en cuenta los riesgos que enfrentaría en sus ojos al mirar directamente al eclipse . “Al día siguiente, al despertarme, intenté leer en mi teléfono con mi ojo izquierdo, pero no podía leer más que cada dos palabras... Había un punto ciego en cualquier otra palabra que intentara leer”.

Luego, relató que no podía distinguir los objetos alrededor de su casa ni las señales de tráfico mientras conducía hacia un optometrista. Allí, descartaron daños en la córnea, pero le diagnosticaron distorsiones en el ojo, según contó.

Y añadió: “Tengo una visión lenta de 20/20 porque miré el eclipse solar sin gafas durante 10 segundos hace seis años y medio. Así que no sean como yo”.

Para prevenir esta situación, expertos y funcionarios han explicado en varias ocasiones la importancia de usar protección ocular al observar un eclipse, ya que observar directamente al sol en ese momento puede causar daños oculares permanentes.

¿Cómo observar un eclipse y protegerse la vista?

En la previa al eclipse solar de ayer, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés) advirtió que cuando el sol queda completamente oscurecido por la luna, solo hay un breve período de tiempo en el que es seguro mirarlo sin riesgo de dañar los ojos.

“Excepto durante la breve fase total de un eclipse solar total, cuando la luna bloquea completamente la cara brillante del sol, no es seguro mirar directamente al sol sin protección ocular especializada para la observación solar”, afirmó la NASA.

Mirar a una fuente de luz brillante como el sol puede causar retinopatía (daño a la parte del ojo que absorbe la luz), lo que puede provocar dolor ocular, aumento de la sensibilidad a la luz y puntos ciegos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.