La conferencia mañanera hoy 6 de junio del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un momento bastante peculiar este martes 6 de junio, cuando AMLO pidió que se proyectara el video de la canción Ya Supérame de Grupo Firme que sonó a todo volumen en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.

Mientras el fragmento del video de Grupo Firme era proyectado AMLO gesticulaba y la prensa sorprendida por el curioso e inesperado momento tomaba foto y video de lo que fue un pasaje distinto y que seguramente generará mucho de qué hablar sobre las conferencias mañaneras que preside el mandatario mexicano.

¿Por qué AMLO puso “Ya Supérame” de Grupo Firme en la mañanera?

Fue después de leer una publicación de la periodista Denise Dresser donde menciona las pasadas elecciones en Coahuila y el Estado de México, criticando los resultados y el triunfo de Delfina Gómez, en lo que el mismo AMLO nombró “El evangelio según la señora Dresser” para después calificar de “clasista” el texto de la escritora y señalar que este tipo de artículos podrían “incurrir en un delito”, para después pedir a su equipo de comunicación un fragmento de la popular canción de Grupo Firme.

¿Cómo se llama la canción esa de Firme? Ya supérame, ¿no la tienes ahí? Ponla, les va a ayudar - dijo el presidente AMLO.

¿Qué dice la publicación de Denise Dresser sobre las elecciones?

La publicación de Denise Dresser tiene 325 reacciones y 229 comentarios y en él escribe lo siguiente:

“Lecciones de elecciones en Edomex/Coahuila:

El INE funciona y deber ser defendido.

Cuando la oposición no representa candidatos/alternativas atractivas la gente se queda en su casa.

El PRI sobrevive pero a pesar de Alito, no gracias a él. Debe irse.

El PAN padece el mismo problema de liderazgos nacionales desacreditados/contraproducentes.

La alianza opositora no está conectando con el electorado. Ser antiAMLO no basta.

La narrativa identitaria/polarizadora del presidente se impone en Edomex, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Pierde el Grupo Atlacomulco pero gana el grupo Texcoco. Una mafia del poder es sustituida por otra.

El PT y el Partido Verde cobrarán cada vez más caro su amor.

Morena se está convirtiendo en el nuevo partido hegemónico y pavimenta el camino para una elección de Estado en 2024.” dicta la publicación de la periodista en Facebook.

