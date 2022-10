Con el objetivo de que su perrita se fuera en paz y contenta, una dueña decidió consentirla antes de morir con su alimento preferido, que era un mango, un fruto que le encantaba y que no podía comer debido a que era diabética.

Sabemos que muchas cosas que consumen los humanos pueden hacer muy felices a nuestras mascotas, en este caso era un mango el favorito de una perrita de raza pug, que tenía diabetes y, a pesar de que a pesar de ser cuidada, ya no podía con la enfermedad .

VIDEO: Perrita come su alimento preferido antes de morir

Con el objetivo de que su amiga de toda la vida ya no sufriera más, Pao decidió realizarle la eutanasia, sin embargo, antes de que falleciera, quiso darle su comida preferida, un mango, que le había sido negado por su condición.

A través de TikTok , Pao, quien es usuaria de la plataforma, mostró lo feliz que se puso su perrita al comer su último mango antes de que la durmieran a causa de la enfermedad con la que ya batallaba bastante.

En los mensajes que colocó en el video se puede observar cómo la perrita, visiblemente cansada da pequeñas lamidas al mango que sostiene su dueña. Debido a que hace mucho tiempo no consumía su alimento favorito, la can no puede parar de consumirlo.

Al ver el video, miles de internautas aplaudieron la decisión de la dueña por darle su alimento preferido antes de morir y decidir para ella una muerte digna, ya que estaba sufriendo mucho.

¿Qué dijeron los internautas sobre la muerte de la perrita?

“Ya no puedo. Esto me parte el alma”, “Cuando tuve que dormir a mi Lunita no pude hacer eso porque estaba tan enferma que ya no quería comer”, “Te mando un abrazo, poco a poco el dolor se vuelve calorcito en el corazón”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

