Cientos de críticas le han llovido a una mamá luego de que perreara hasta el piso en la fiesta infantil de su propia hija, quien vio sorprendida los movimientos de cadera de su madre ante los invitados, muchos de ellos acompañados de niños pequeños, pero tras el evento y la polémica generada, la señora dijo estar indignada por los ataques en su contra.

El pasado 24 de mayo, Brenna Azevedo pareció olvidarse que la festejada no era ella, sino su hija pequeña, pues durante su aparición en el evento apenas sonó la música de bienvenida y ella comenzó a perrear. Su hija, vestida de Minnie Mouse, y quien era cargada por su padre, vio sorprendida cómo sacudía la cadera.

La botarga de Minnie Mouse que acompañaba a la pareja y a la pequeña también quedó asombrada. Y es que por un momento la señora se agarró de ella para poder hacer sus movimientos. La persona con el disfraz solo se limitó a seguirle la corriente y aplaudió los polémicos pasos.

El momento del perreo intenso fue grabado por uno de los invitados que no dudó en subirlo a TikTok , donde causó indignación por no saber moderar su conducta en el evento en donde había niños presentes, entre ellos su hija y familias enteras. Sin embargo su conducta no fue por lo único que la atacaron, sino también por su vestido pegado y casi transparente.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el perreo de la señora?

Esta gente no conoce limites. Es una señal de los tiempos horrorosos de decadencia moral que está viviendo el mundo - dijo una internauta en YouTube.

Qué poca vergüenza tiene esa señora y falta de respeto para los niños. Y el marido qué dijo? -comentó otro usuario en YouTube.

¿Cómo reaccionó la mamá ante las críticas?

Las imágenes que fueron captadas en Brasil llegaron a todo el mundo gracias a los medios de comunicación y redes sociales. La mujer, al ver que estaba siendo criticada, dijo sentirse indignada, ya que otras personas e influencers hacen cosas peores como desnudarse y consumir drogas y son aplaudidos, mientras que ella, lo único que hizo fue celebrar a su hija en la fiesta que ella y su esposo le habían organizado.

Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimarse en las redes sociales? Diciéndome cosas horribles. Estoy indignada...Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó -dijo en TikTok.

