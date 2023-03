Él es el caníbal de Baltimore, vendía hamburguesas con carne humana

Esta es la historia de un vendedor de hamburguesas , pero no uno común, ya que en lugar de prepararlas con carne de res, eran hamburguesas con carne humana; las vendía luego de cometer asesinato.

¿Quién es el hombre que vendía hamburguesas de carne humana?

Un hombre obeso llamado Joe Metheny, vendía hamburguesas a mediados de la década del 90, aparecía con una parrilla portátil en las afueras de Baltimore, Estados Unidos (EUA), por lo que los viajeros no perdían la oportunidad para disfrutar una hamburguesa antes de continuar con su trayecto.

Sin duda, el comerciante tenía éxito, sin embargo, los comensales no sabían que aquel hombre escondía un secreto: la carne de las hamburguesas era de humanos, para ser más precisos, de sus víctimas.

Joe Metheny se había convertido en “el hamburguesero”, pero con el tiempo pasó a ser conocido en todo el país como “ el asesino caníbal ”. Por supuesto, su objetivo era deshacerse de las pruebas de sus crímenes, de los cuerpos, a través de las hamburguesas.

Metheny nació en 1955 y desde entonces se enfrentó a diversas problemáticas que fueron traumatizantes, como el bullying que sus compañeros le hacían, ya que lo discriminaban y golpeaban debido a su sobrepeso, además de que tenía un padre alcohólico que lo agredía a él y a su familia y posteriormente los abandonó.

En 1973, a sus 19 años, Metheny se alistó en el Ejército estadounidense, un paso que lo distanció aún más de su familia y que trajo consigo nuevas complicaciones, aunque no permaneció por mucho en el regimiento.

Después estuvo un tiempo en el Ejército, pero se salió porque un sargento lo obligaba a hacer ejercicios constantemente para que adelgazara, después comenzó a consumir drogas y se dedicó a ser camionero. En esa época conoció una mujer que tenía un hijo y también consumía drogas, ambos vivieron juntos durante un tiempo.

“El asesino caníbal”

Un día, luego de un viaje, el hombre llegó a su hogar pero no encontró a su familia, por lo que enloqueció y buscó debajo de un puente cercano para ver si ahí se encontraban, ya que en ese lugar su mujer solía comprar drogas. No estaban ahí, pero sí había un par de personas drogándose, Metheny les preguntó por el paradero de su familia pero ellos le dijeron que no lo sabían, Joe se enfureció y los asesinó.

Los agentes de la policía de Baltimore encontraron rápidamente a Metheny y lo calificaron como el principal sospechoso pero lo soltaron por falta de pruebas, ese fue solo el comienzo, ya que Metheny decidió seguir con sus crímenes con trabajadoras sexuales quienes al no responder por el paradero de la que era su mujer, fueron asesinadas por el obsesivo hombre.

Esta vez fue diferente ya que Metheny mezcló la carne humana con carne de cerdo y de vaca y empezó a hacer y vender hamburguesas, así nadie se daría cuenta de sus delitos. Los policías lo arrestaron luego de que en 1996 una mujer escapó de sus ataques.

Primero, las autoridades lo condenaron a pena de muerte , pero luego se reemplazó el veredicto por dos cadenas perpetuas consecutivas en un centro de máxima seguridad. Estuvo encarcelado por alrededor de dos décadas, pero en 2017 fue hallado inconsciente en su celda.

“La próxima vez que vayas por la ruta y veas un puesto de hamburguesas abierto que nunca antes habías visto, asegúrate de pensar en esta historia antes”, también mencionó que llegó a comer esa carne de sus víctimas, de acuerdo con lo que se ha recabado.

adn40, siempre conmigo.