VIDEO: Regresa de vacaciones y sus cosas están en bolsas de basura

Sabemos que en TikTok se pueden ver todo tipo de videos, desde cosas utilitarias, tristes, graciosas y quienes comparten pequeños fragmentos de sus actividades diarias, tal y como lo hizo esta joven colombiana quien tras unas merecidas vacaciones regresó a casa y se encontró con que todas sus cosas estaban en bolsas de basura.

En el video que ya cuenta con más de 9.1 millones de reproducciones, se observa inicialmente a la tiktoker de vacaciones, “Yo bien tranquila en la playa con mi novio”, sin embargo la publicación continúa con una toma de ella y luego muchas bolsas negras.

A la par aparece un texto que dice “llego a mi casa y me tienen toda la ropa en bolsas de basura. P*ta madre, me echaron, ahora no sé pa’ donde voy”.

Incluso en la descripción del video escribió “me tocó irme para el ICBF”, que según las investigaciones y comentarios de otros internautas corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una institución gubernamental que trabaja por la prevención y protección de la infancia y adolescencia, especialmente a quienes están en condiciones de amenaza o de vulneración de sus derechos.

Se va de vacaciones con su novio y sus papás la corren de la casa

Lo cierto es que la situación que fue compartida en TikTok por la usuaria @camila.cruzf tras unas merecidas vacaciones generó miles de comentarios, quienes estuvieron a favor y en contra, pero sobre todo los que criticaron el actuar de los padres.

Algunos de los comentarios que destacaron mencionan “Cuando me corrieron simplemente les tomé la palabra y me fui, ahora estoy feliz viviendo sola”, "¿No te dejan salir con tu novio para “cuidarte” pero te dejan sin hogar?”, “Ya los maridos no aguantan nada” entre algunos otros.

A pesar de que la mayoría apoya a la joven y argumentan que los padres hicieron mal, hay quienes creen que todo es fake y que podría ser que ni siquiera sus padres la hayan corrido, pues no muestra realmente que contenían las bolsas.

