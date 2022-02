Reportan caída de Twitter en CDMX

Usuarios de Twitter informaron que hay fallas y caídas de la red social en varias regiones del país, principalmente en la CDMX.

La caída de Twitter en CDMX fue confirmada por el portal DownDetector, que registra fallas en servicios de Internet y plataformas como redes sociales y de streaming como Netflix y Spotify.

En dicho portal se informó que las principales fallas es que la plataforma Twitter no deja publicar tuits en la versión web o en la versión móvil, además no carga el feed y no actualiza el inicio; usuarios también indican que Twitter les marca error al intentar iniciar sesión.

Es la segunda falla de Twitter en menos de 7 días

Cabe destacar que el 11 de febrero, hace menos de 7 días, usuarios también reportaron fallas y una caída a nivel mundial en el servicio de Twitter.

En dicha ocasión la caída se registró en prácticamente en todo el mundo, desde China a México.

El error fue corregido y horas después se estabilizó el servicio de la red social Twitter.

