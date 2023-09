¿Quieres tomar mejores fotos con tu celular? 5 trucos para hacerlo

Con tu smartphone y mucha actitud es más que suficiente. Ya no necesitas una cámara profesional, luces, un ciclorama y todos elementos técnicos necesarios para una sesión fotográfica profesional. Con tu celular puedes capturar las mejores imágenes al considerar estos siguientes trucos, con lo que también podrás mejorar tus fotos y obtener esa calidad que siempre deseaste. Verás que no necesitas ser un experto ni gastar mucho dinero para obtener resultados sorprendentes.

1. La regla de los tercios

Esta técnica muy sencilla que consiste en dividir la pantalla en nueve cuadrados iguales y ubicar los elementos más importantes de la escena en las intersecciones o en las líneas. Puedes guiarte a través de las líneas de horizonte o focalizar lo que desees a través de las cuatro intersecciones de la cuadricula. Así se crea una composición más equilibrada y atractiva.

2. Luz natural

La luz es un factor clave para obtener buenas fotos. Lo ideal es aprovechar la luz del sol, especialmente durante las horas doradas o ‘golden hours’ (al amanecer y al atardecer), cuando la luz es más suave y cálida. Puedes evitar el uso del flash, puesto que en algunas ocasiones puede generar sombras duras y reflejos indeseados. Sin embargo, no es un elemento cien por ciento descartable, pues en condiciones nocturnas o de poca luz podría ser beneficioso. Para la fotografía no hay límites, así que puedes experimentar con la luz como desees.

3. Perspectivas creativas

El que no arriesga no gana. No te limites a tomar fotos desde el mismo ángulo. Experimenta con diferentes puntos de vista, desde una perspectiva cenital (desde arriba), lateral, desde abajo, etc. Así podrás crear imágenes más originales y dinámicas que impacten visualmente.

4. Una buena edición

Una manita de gato no le hace daño a nadie. Con la ayuda de algunas aplicaciones, puedes mejorar el aspecto de tus fotos al ajustar el brillo, el contraste, el color, el recorte, etc. También puedes aplicar filtros o efectos para darles un toque personal. Pero no abuses de la edición, ya que puede restar naturalidad a tu fotografía.

5. Enfoque y estabilidad

Para que tus fotos salgan nítidas y claras, es importante que mantengas el enfoque en el sujeto principal y que evites el movimiento de la cámara. Puedes modificar algunos parámetros como el ISO, la velocidad de obturación u apertura del diafragma para contrarrestar o aumentar estos efectos. Si no sabes utilizar estos valores, puedes apoyar el teléfono en alguna superficie firme o usar un trípode para evitar las vibraciones.

