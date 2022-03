Ve la transmisión del Vive Latino 2022 desde tu casa

Si tenías ganas de ir al Vive Latino y no pudiste, no te preocupes porque podrás ver la transmisión completa desde la comodidad de tu casa; nosotros te decimos donde.

Como cada año, el Vive Latino reúne a los mejores exponentes de la música de habla hispana en un festival que reúne a miles de personas en el Foro Sol de la CDMX.

Después de que el Vive Latino se suspendiera en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, este fin de semana regresa la edición 22 del festival que podrás ver en vivo desde las redes sociales oficiales del evento.

Horarios del Vive Latino 2022

Las actividades de ambos días darán inicio poco antes de las 14:00 horas y terminarán a la medianoche, siendo Patrick Miller el encargado de cerrar el día sábados y Groove Armada hará lo propio el domingo.

Horarios Vive Latino sábado 19 de marzo

The Marías: Carpa Vive Latino –17:40 a 28:20 horas.

Camilo Séptimo: Escenario Indio – 18:20 a 19:10 horas.

La Gusana Ciega: Escenario Claro Música -18:20 a 19:10 horas.

Santa Fe Klan: Escenario Claro Música - 19:55 a 20:55 horas.

Los Auténticos Decadentes: Escenario Indio – 20:00 a las 21:00 horas.

All Them Witches: Carpa Intolerante – 21:00 a 21:50 horas.

Julieta Venegas: Escenario Escena Indio – 21:05 a 22:05 horas.

Limp Bizkit: Escenario Indio – 22:05 a 23:05 horas.

Moenia: Carpa Vive Latino – 22:55 a 23:55 horas.

Maldita Vecindad: Escenario Indio –23:35 a 00:45 horas.

Patrick Miller: Escenario Claro Música -23:55 a 01:00 horas.

Horarios Vive Latino domingo 20 de marzo

Dread Mar I: Escenario Indio –16:20 a 17:00 horas.

WOS: Escenario Claro Música -17:55 a 18:45 horas.

Siddharta: Escenario Indio –18:00 a 18:50 horas.

Love of Lesbian: Escenario Escena Indio – 18:40 a 19:40 horas.

Residente: Escenario Indio –19:50 a 20:50 horas.

C. Tangana: Escenario Escena Indio –20:55 a 21:55 horas.

Black Pumas: Escenario Claro Música - 21:20 a 22:20 horas.

Los Fabulosos Cadillacs: Escenario Indio –22:00 a 23:10 horas.

Pixies: Escenario Escena Indio –23:10 a 00:10 horas.

Banda MS: Escenario Claro Música - 23:20 a 00:25 horas.

Groove Armada: Escenario Indio – 23:50 a 01:00 horas.

