Aplauden a Tony Dalton por su personaje en “Better Call Saul”

Luego de que terminara la primera parte de la temporada 6 de la serie “Better Call Saul”, se hizo viral Tony Dalton por su aplaudido papel como Lalo Salamanca en la serie; ya es considerado por muchos fanáticos como el mejor villano de la serie.

Tony Dalton no apareció en tantas escenas como se esperaba, sin embargo, su participación fue alabada por los fanáticos, quienes dijeron que Lalo Salamanca era de sus personajes favoritos.

Tony Dalton, y su personaje de Lalo Salamanca, definitivamente se ha consagrado como el villano más importante e icónico de #BetterCallSaul, y quizas de #BreakingBad .

Casi te hace desear que reescriban la historia para que Walter White y Jesse Pinkman se enfrenten contra él. — Angel Mena (@Angelmenam) May 24, 2022

Otros usuarios también aplaudieron la serie y destacaron la gran participación que tuvo Tony Dalton como Lalo Salamanca.

Better Call Saul es una obra maestra, simplemente es maravillosa que exista una seríe así.

Tony Dalton es un fenómeno!!!!!! pic.twitter.com/4WTEsg1wlm — jesus humberto (@humberto880) May 25, 2022

¿De qué trata la serie Better Call Saul?

Better Call Saul es una serie televisiva del género drama creada por Vince Gilligan y Pter Gould, la cual es una precuela de la serie “Breaking Bad”, sin embargo, para ver la última temporada de “Better Call Saul” no es necesario haber visto “Breaking Bad”, sin embargo, para tener mayor referencia de algunos personajes, se puede disfrutar primero “Breaking Bad”. La serie narra la vida de Jimmy McGill, un abogado quien se convierte en criminal.

¿Quién es Tony Dalton?

Tony Dalton es un exitoso actor estadounidense de raíces mexicanas, quien ha participado en algunas películas como “Matando Cabos” y “La dictadura perfecta”. Su primer reconocimiento por parte de Hollywood ocurrió cuando recibió un Emmy en la categoría “Mejor programa en horario principal en Estados Unidos de habla no-inglesa” por la serie “Sr. Ávila”, que protagonizó.

¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de Better Call Saul?

La primera parte de “Better Call Saul” terminó el 24 de mayo de 2022 y la fecha de estreno de la temporada 6 Parte 2 en Netflix será el próximo 12 de julio de 2022.

¿Cuántos capítulos forman la segunda parte de la temporada 6 de Better Call Saul?

Se dio a conocer que los episodios restantes de la temporada 6 de “Better Call Saul” se esperan en las siguientes fechas:

Episodio 8- 12 de julio

Episodio 9- 19 de julio

Episodio 10 - 26 de julio

Episodio 11 - 2 de agosto

Episodio 12 - 9 de agosto

Episodio 13 -16 de agosto



