¿Cómo saber si te hackearon tu teléfono? Estas son las señales

Una persona que se me hacía conocida, pero no tenía su perfil bien definido, me mandó una liga, se me hizo fácil acceder a la liga y pidió una autentificación en otro móvil y me pidió que le pasara el código, ahí se me hizo raro muy sospechoso porque dije ‘está persona no tiene porqué pedirme esta información y ahí fue donde detecté que era un ataque cibernético.