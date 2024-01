Reacción de gatito comiendo sandia se viraliza en TikTok

Una tierna reacción de un gatito comiendo sandia se viralizó a través de la plataforma de videos de TikTok. Millones de personas han reaccionado al enternecedor minino y se ha robado el aliento del público en redes sociales.

Los videos de gatito se han vuelto una tendencia marcada a través de redes sociales y esto ha dado pie a que las personas compartan sus momentos más tiernos, divertidos y chistosos con sus felinos de compañía en TikTok.

¿Cómo reaccionó el gato que comió sandia?

En el video nombrado como “Su cara cuando se da cuenta de que lo rojo es la mejor parte”, se muestra como un gatito gris intenta comer sandia, pero en lugar de morder la parte roja muerde la cascara. Sin embargo, instantes después el animal prueba la parte jugosa de la frutay sus pupilas se dilatan.

Después el gatito comienza a comerse la parte más jugosa de la sandía. El video de TikTok ha dado pie a diversos comentarios divertidos sobre el gatito. El público ha emitido diversas ideas divertidas en torno al felino.

Entre los comentarios se pueden leer cosas como “Que bonitos”, “Awww”, “Los ojos, no puedo, es muy lindo”, “Es tan bonito”, “Te juro que no he visto algo tan tierno en mi vida antes”, entre otras palabras.

Los gatos pueden comer frutas como: zanahoria, sandía, melón, pera, fresas, melocotones y mango, de acuerdo con información de la UNAM .

