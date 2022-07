VIDEO: Taxista adopta a perrito que dueño abandonó en su vehículo

A través de redes sociales, un taxista compartió un video en el que se exhibe a un sujeto que abandonó a un perrito en su vehículo mientras fingió que iba a una plaza comercial a sacar dinero del banco.

En el video compartido en Facebook, el taxista señala que el dueño del perrito le pidió hacer una parada rápida en una plaza comercial para sacar dinero, sin embargo, al cabo de una hora se dio cuenta que la transportadora del animal se encontraba una carta.

La hoja de papel tenía una serie de señalamientos en los que le indicaba al chofer del taxi cómo debía cuidar al perrito, además de que le dio sus horarios de salida.

En la grabación compartida, el taxista señaló que esperó por más de una hora al dueño del animal pero que nunca salió de la plaza comercial, pese a ello, en el video dictó su número de teléfono en caso de que la persona que abandonó a su mascota lo quiera contactar.

Sujeto le dio instrucciones de cuidado para el perrito

Asimismo, el chofer mostró que la persona que presuntamente abandonó al perrito en el taxi, le dejó una nota en la que se le explicaba detalle a detalle cómo cuidar al animal, el cual se presume ya es avanzado de edad.

En la hoja se leen las siguientes especificaciones:

Salidas: 5:30 am, 10:00 am, 2:00 pm y 8:30 pm, de igual forma se señaló que después de cada salida se le deben limpiar las patas al animal.

· Servir comida en la mañana y cuando se le acabe (no come con juicio)

· No soltar correa por ninguna razón

· Mantenerle con agua

· Tratar de no jugar con el (manos)

· Si se pone gruñón por ponerle la pechera darle galleta (mitad)



· Tener cuidado con puertas (se sale)

· Sábado: mezclar comida con sobre de comida (echar todo)

Tras esto, el taxista señaló que se encargaría de cuidar al perrito el cual presuntamente quedó abandonado por su dueño.

