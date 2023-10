Viernes 13 o Martes 13: ¿Cuál es el día maldito y por qué?

La llegada de la época más terrorífica del año se encuentra a la vuelta de la esquina, y no hay mejor manera de hacerlo que con el ‘día maldito’ mismo que ya se ha hecho presente este mes de octubre, pero muchos se cuestionan cuál es la diferencia entre el viernes 13 o martes 13, pues recordemos que uno es considerado de mala suerte, y otro como el más oscuros, y aquí te contamos cual es cual.

Y es que alrededor de estos dos días se han creado un gran numero de mitos que hasta forman parte de diferentes dichos populares como: No casarse, no embarcarse, no cruzarse un gato negro , cuidar ser salpicados por sal, las grietas en el piso y más son algunas de las supersticiones por las que miles de personas se cuidan.

Pero muchas personas no logran encontrar la clara diferencia de estos dos días, pues hay quienes aseguran que uno es de mala suerte y otro es el de espantos o considerado también como maldito, y aquí te explicaremos esta clara diferencia de una vez por todas.

¿El viernes 13 es lo mismo que el martes 13?

De acuerdo con los hechos históricos que envuelven a estos dos días, y en términos generales, los dos significan y representan prácticamente lo mismo, pues están relacionados con la mala fortuna y el terror, por lo que muchos tratan de cuidarse mucho en estos días.

Y es que de un lado, el viernes 13 también se ha hecho muy popular gracias a las diferentes películas que han roto diferentes récords de taquilla pues han sido un rotundo éxito y hasta han levantado los peores miedos de parte de los espectadores, por lo que este ha tomado hasta importancia en torno a Halloween.

Pero eso no es todo, pues además, el número 13 está asociado a la desgracia y prueba de ello, te presentamos algunos de los acontecimientos que están relacionados con este número:



En el Apocalipsis, el Anticristo aparece en el capítulo 13.

aparece en el capítulo 13. En la última cena (Jueves Santo) asistieron 13 personas, los 12 apóstoles, uno Judas Iscariote y Jesucristo.

uno Judas Iscariote y Jesucristo. Por muy extraño que parezca, los edificios no tienen un piso 13, pues del 12 se salta al 14.

