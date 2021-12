Spider-Man le pide a su amiga que sea su novia, pero es rechazado

El estreno de la película Spider-Man: No Way Home ha generado una serie de situaciones virales como peleas en las filas para comprar los boletos o robos, pero en esta ocasión un joven vestido del Hombre Araña se quiso poner creativo y le pidió a su amiga que fuera su novia, pero fue rechazado.

En videos difundidos en redes sociales se observa al joven disfrazado jugando con su amiga, quien se ve sorprendida por el juego, pero después cambia su cara al ver que un otro chico aparece con una cartulina con el mensaje: “¿Quieres ser mi novia?”.

El chico ataviado como el Spider-Man hace movimientos similares al personaje y apunta a un cartel buscando una respuesta, por lo que la joven le pide que se quite la máscara para verlo.

Joven se averguenza por propuesta de noviazgo de Spider-Man

La joven se muestra asombrada al verlo sin la máscara de Spider-Man y de inmediato le pregunta frente a todos: “¿por qué haces esto?”.

“No, no tuviste que hacer eso. La verdad, no me parece. Mira cómo la gente está aquí amontonada mirando ¡Qué vergüenza, en serio, lo que estás haciendo ahorita!”, dice la joven ante el joven que insiste en querer ver la película con ella.

“No puedo, lo siento. En serio, discúlpame, pero no”, dice la joven, quien después camina hacia afuera del cine avergonzada.

Algunos usuarios cuestionaron si el video era real debido a que los hechos parecen muy actuados, pero la gente alrededor si se ve sorprendida por lo sucedido.

He visto soldados caídos pero NUNCA un SPIDERMAN

Presume boleto para ‘Spider-Man: No Way Home’ y le roban el código

Hace unos días se viralizó la historia de un chico que compartió su boleto de Spider-Man: No Way Home en redes sociales y fue víctima de robo.

El joven llamado Daniel Moreno contó en Facebook que el pasado 30 de noviembre, día de la preventa de los boletos para Spider-Man: No Way Home, perdió la cabeza de la emoción de conseguir una entrada por lo que lo difundió en redes sociales, situación que fue aprovechada por alguno de sus contactos, quien le robo su pase.

El joven detalló que el boleto era para la función del pasado 16 de diciembre y que su error fue no haber tapado el código QR y los datos del cine.

“Se pasaron de lanza nunca pensé que alguien pudiera ser así. Me robaron el código QR de los boletos, en fin, la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitará más que yo”, escribió el día de la función.

Se pasaron de lanza nunca pensé que alguien pudiera ser así.... me robaron el código QR de los boletos... en fin la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitara mas que yo. #OtroDiaSerá

