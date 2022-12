“No te faltó experiencia, te faltó empatía": Sasha Sokol a Yordi Rosado

Este 13 de diciembre, la cantante y actriz Sasha Sokol respondió al conductor Yordi Rosado luego de que este afirmara que le había faltado experiencia para abordar la entrevista que tuvo con Luis de Llano Macedo; esta es la nueva polémica del caso.

Sasha Sokol recrimina a Yordi Rosado

Yordi Rosado tuvo una entrevista con Luis de Llano en la que se abordó la “relación” que Sasha Sokol mantuvo con el productor cuando él tenía 39 años y ella 14, situación por la que ya existe un procedimiento legal.

De manera reciente, Yordi Rosado tuvo una entrevista con Adela Micha en la que el conductor señaló que “El tema de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”. Esta declaración no fue bien recibida por Sasha, quien consideró que le falta empatía.

La intérprete se expresó a través de Twitter, dijo “Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”.

En un hilo de Twitter, la extimbiriche agregó “¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?” y compartió un fragmento de video de la entrevista de Yordi Rosado y Luis de Llano.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde ‘¿ah, sólo anduvieron seis meses?, ¿y estuvieron muy enamorados?’”, recriminó.

Por último, mencionó que “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”.

Sasha Sokol ratificó su demanda contra Luis de Llano

En julio pasado, la cantante Sasha Sokol ratificó su demanda por la vía penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), después de haber denunciado en redes sociales a Luis de Llano por abuso de menores.

Sasha Sokol explicó que aunque al principio decidió hacer esto de manera pública, no habló sobre la situación legal por consejo de sus abogados; así como tampoco quiso expresarse sobre las respuestas del productor ante sus señalamientos

La extimbiriche alzó la voz en marzo pasado, cuando dijo que la relación que sostuvo con el productor cuando ella tenía 14 y él 39 años, fue un abuso.

