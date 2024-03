Se echaron un ‘viajesote': Ratas comen marihuana incautada en estación de policía

La sede de la policía de Nueva Orleans enfrenta una crisis poco convencional; las ratas han desarrollado un apetito por la marihuana confiscada. Este peculiar incidente, además resonar entre los fanáticos de esta famosa planta con efectos psicoactivos, evidenció las condiciones de deterioro del edificio, afectando tanto al personal como a la evidencia almacenada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La superintendente de policía de la ciudad, Anne Kirkpatrick, reveló esta insólita situación durante una reunión con el Consejo Municipal de Nueva Orleans. “Las ratas que se están comiendo nuestra marihuana, están todas ‘pachecas’”, expresó Kirkpatrick y describió un problema que va más allá de lo imaginable en el ámbito de la seguridad pública.

Las instalaciones de la policía, que datan de 1968, están plagadas no solo por roedores, sino también por moho y cucarachas, lo que contribuye a un ambiente de trabajo desalentador para los oficiales. “Los agentes han encontrado incluso excrementos de rata en sus escritorios”, agregó Kirkpatrick, quien continuó evidenciando la gravedad de la situación.

El estado del edificio ha sido una preocupación constante para Kirkpatrick desde que asumió su cargo en octubre, y la necesidad de trasladar el departamento a un nuevo espacio se ha convertido en una prioridad. La propuesta de un contrato de arrendamiento de 10 años por 7.6 millones de dólares para mover la sede a un rascacielos del centro de la ciudad está actualmente en consideración. “La suciedad es extrema”, afirmó Kirkpatrick, lo que también excede la capacidad del personal de limpieza.

¿Las ratas se pusieron realmente ‘pachecas’ al consumir la marihuana?

La peculiar situación atrajo la atención de expertos en control de plagas. Ron Harrison, director técnico global de Orkin Pest Control, comentó para The Associated Press que, aunque no es común recibir reportes de ratas consumiendo marihuana, el fenómeno no es del todo sorprendente dado que las ratas son omnívoras. “Entendiendo la biología de la rata y su similitud con nosotros, creo que, en función de la cantidad o la concentración que ingieran, sería similar a lo que experimentan los humanos”, explicó Harrison.

Aunque es extraño saber que un grupo de ratas consumió marihuana cual adolescente en preparatoria, el problema puso en relieve las condiciones poco salubres en las que opera la policía de Nuevo Orelans en Estados Unidos. Aunque la apuesta por el trastlado a un nuevo edificio podría mejorar las condiciones de trabajo para los oficiales, se sepera que esto también genere la infraestructura necesaria para la protección adecuada de las evidencias en el cumplimiento de la ley.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado