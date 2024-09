La galaxia está de luto; muere Earl Jones, actor que interpretaba al icónico Darth Vader en Star Wars

James Earl Jones falleció este lunes a los 93 años. El actor era conocido por su distintiva y profunda voz de personajes como el icónico villano de Star Wars, Darth Vader , y también participó en películas como el Rey León, entre muchos otros.

De acuerdo con medio internacionales señalan que el actor murió en su casa en el norte de Nueva York, rodeado de sus familiares y personas cercanas. Te contamos en qué producciones estuvo este ícono de la ciencia ficción.

James Earl Jones has died at 93 💔 #RIP pic.twitter.com/9k7K47e3sD — TMZ (@TMZ) September 9, 2024

¿Quién era el actor que interpretaba a Darth Vader en Star Wars?

James era amplicamente recordado por su carrera de en producciones teatrales, televisivas y cinematográficas, sin embargo, su papel más importantes de su vida fue cuando dio voz al villano principal de ‘Star Wars’ .

Del lado de la animación la estrella interpretó al Mufasa en la película original de Disney de ‘El Rey León’ estrenada en 1994, pero hubo otros papeles que lo llevaron al éxito de su carrera actoral.

Papeles que interpretó la Earl Jones

A lo largo de su carrera, James Earl Jones, participó en más de 80 películas, incluyendo producciones como: Dr. Strangelove de Stanley Kubrick, The Man, Conan: El Bárbaro, Field of Dreams, The Sandlot o Cry, The Beloved Country.

Además, participó en películas de comedias como Un principe en Nueva York junto a Eddie Murphy y en películas de acción como La Caza al Octubre Rojo dirigida por John McTiernan.

James Earl Jones y su historia en Star Wars

La forma en cómo el actor llegó a Star Wars fue debido a que el actor que se ponía el traje de Darth Vader, David Charles Prowse, contaba con una voz de maldad y fue ahí donde George Lucas decidió contratar a James Earl Jones.

Desde 1977 James Earl Jones intepretó a Darth Vader, sin embargo en la serie de ‘Obi Wan Kenobi’, dejó de trabajar y permitió que Disney hiciera uso de su voz a través de la Inteligencia Artificial.

